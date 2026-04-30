ΗΠΑ: Ελεύθερος ο πρώην διοικητης του FBI που κατηγορείται ότι απείλησε τον Τραμπ

Ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμι εμφανίστηκε χθες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βιρτζίνια, μία ημέρα αφού του ασκήθηκε δίωξη για μια ανάρτησή του στο Instagram που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήταν απειλητική για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κόμι δεν έκανε καμία δήλωση κατά τη σύντομη ακροαματική διαδικασία. Ο δικηγόρος του, ο Πάτρικ Φιτζέραλντ, είπε ότι κατά την άποψή του πρόκειται για μια «εκδικητική δίωξη», που σημαίνει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να τιμωρήσει τον Κόμι επειδή άσκησε τα νόμιμα δικαιώματά του.

Ο δικαστής Ουίλιαμ Φιτζπάτρικ διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο πρώην επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, χωρίς να θέσει κανέναν όρο. Η επόμενη ακρόασή του θα γίνει στη Βόρεια Καρολίνα, όπου Επιτροπή Ενόρκων του άσκησε δίωξη την Τρίτη.

Πέρυσι, το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ασκήσει δίωξη στον Κόμι για άλλη υπόθεση, που τελικά μπήκε στο αρχείο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αυτή τη φορά επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Η υπόθεση αφορά μια φωτογραφία που ανάρτησε ο Κόμι στο Instagram τον περασμένο Μάιο, όπου έδειχνε κοχύλια να σχηματίζουν τους αριθμούς «86 47». Ο πρώτος, στη σλανγκ της εστίασης, μπορεί να σημαίνει «ξεφορτώσου» ή «πέτα τον έξω». Ο αριθμός 47 ενδέχεται να αναφέρεται στον Τραμπ, ως τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο παραλήπτης του μηνύματος θα μπορούσε να το εκλάβει ως απειλή για τον Τραμπ.

Ο ίδιος ο πρόεδρος είπε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι θεωρεί το «86» είναι «μαφιόζικος όρος». «Ο κόσμος νομίζει ότι είναι κάτι που σχετίζεται με τις εξαφανίσεις αλλά η μαφία τον χρησιμοποιεί για να πει ότι θέλει να σκοτώσει κάποιον», είπε. Όταν ρωτήθηκε αν η ανάρτηση έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, απάντησε: «Πιθανόν. Δεν ξέρω».