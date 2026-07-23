ΗΠΑ: Έρευνα για ρωσική βοήθεια στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της CIA στον Κόλπο

Οι αναλυτές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, μετά την επίθεση ιρανικών drones εναντίον εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, εξετάζουν το ενδεχόμενο συνδρομής ρωσικών δυνάμεων, προσφέροντας πληροφορίες για τον εντοπισμό στόχων ή προηγμένη τεχνολογία drones, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν τα δεδομένα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

EXCLUSIVE: Iran strikes on CIA facilities prompt questions about possible Russian role https://t.co/853VCAXSXt https://t.co/853VCAXSXt — Reuters (@Reuters) July 22, 2026

Τα άτομα αυτά, τα οποία μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, δήλωσαν ότι οι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την πιθανή ρωσική εμπλοκή στις επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων της CIA. Ωστόσο, ως πιθανές ενδείξεις ανέφεραν την αποτελεσματικότητα και την εμφανή ακρίβεια των πληγμάτων, καθώς και την ευρύτερη τεχνική υποστήριξη που παρέχει η Ρωσία στο Ιράν.

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Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης έχουν μεταδώσει, και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει, ότι η Ρωσία έχει παράσχει στο Ιράν υποστήριξη, μεταξύ άλλων και στον τομέα του εντοπισμού στόχων, για τις επιθέσεις του εναντίον αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, ωστόσο η έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με την πιθανή ρωσική εμπλοκή στην υποστήριξη των επιθέσεων κατά εγκαταστάσεων της CIA δεν είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως.

Σύμφωνα με το Reuters και άλλα μέσα, τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεις της CIA δέχθηκαν πλήγματα τον Μάρτιο. Μία από αυτές ήταν το κλιμάκιο της CIA στη Σαουδική Αραβία, το οποίο στεγάζεται στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, ενώ μια άλλη εγκατάσταση βρισκόταν στο ανατολικό Ιράκ. Ορισμένες πηγές ανέφεραν ότι είχαν πληγεί και άλλες εγκαταστάσεις της CIA, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ρωσικές τεχνολογίες σε ιρανικά drones

Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο δυτικής υπηρεσίας πληροφοριών, το περιεχόμενο του οποίου περιέγραψε αξιωματούχος της περιοχής με πρόσβαση σε αυτό, η Ρωσία πιθανότατα διαδραμάτισε ρόλο στον εντοπισμό στόχων που αφορούσαν εγκαταστάσεις της CIA στην περιοχή.

Ο αξιωματούχος αναφέρθηκε στο έγγραφο υπό τον όρο να μην αποκαλυφθεί η ακριβής προέλευσή του. Δύο δυτικοί αξιωματούχοι στον Κόλπο, οι οποίοι ενημερώθηκαν σχετικά με τις εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωσαν ότι, κατά την εκτίμηση των αναλυτών, στην επίθεση κατά των σαουδαραβικών στόχων χρησιμοποιήθηκαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed, τα οποία είχαν υποστεί ρωσικές τροποποιήσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους.

Όπως ανέφεραν, το ένα αεροσκάφος άνοιξε ρήγμα σε ευάλωτο σημείο του εξωτερικού τοιχώματος της πρεσβείας, ενώ το δεύτερο πέρασε μέσα από το άνοιγμα και εξερράγη. Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι ή τραυματισμοί. Αν και η ρωσική συνδρομή προς το Ιράν είναι μακροχρόνια, δεδομένων των στενών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, η στοχευμένη δράση κατά ευαίσθητων εγκαταστάσεων της CIA θα υποδήλωνε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να προχωρήσει περαιτέρω στην υπονόμευση των αμερικανικών επιχειρήσεων, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ουάσιγκτον καταβάλλει προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

Δύο δυτικοί αξιωματούχοι στην περιοχή δήλωσαν ότι η Ρωσία βοήθησε το Ιράν να βελτιώσει την ικανότητα των drones τύπου Shahed να πλήττουν στόχους, ενώ ανέφεραν πως αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν χρησιμοποίησε αυτές τις εκδόσεις στην επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Ριάντ. Σύμφωνα με άλλη πηγή, η Ρωσία συνέδραμε την Τεχεράνη στη βελτίωση της ακρίβειας των drones Shahed-136, παρέχοντας ένα σύστημα δορυφορικής πλοήγησης