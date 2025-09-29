ΗΠΑ: Εργαζόμενοι εντόπισαν πτώμα στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους της American Airlines

Εργαζόμενοι στη συντήρηση αεροσκαφών σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας, στις ΗΠΑ, βρήκαν το πτώμα ενός ύποπτου λαθρεπιβάτη στο διαμέρισμα του συστήματος προσγείωσης ενός αεροσκάφους της American Airlines που είχε προσγειωθεί πρόσφατα από την Ευρώπη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως αναφέρει το Associated Press, το πτώμα βρέθηκε το πρωί της Κυριακής, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε συντήρηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Charlotte Douglas. Το Αστυνομικό Τμήμα Charlotte-Mecklenburg δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι διερευνά τον θάνατο.

Ούτε η αεροπορική εταιρία ούτε η αστυνομία έχουν δώσει πληροφορίες για το άτομο που πέθανε, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αιτίας θανάτου, ούτε έχουν αναφέρει από πού ξεκίνησε η πτήση.

Το αεροδρόμιο δήλωσε ότι είναι βαθιά θλιμμένο από την ανακάλυψη και ότι θα υποστηρίξει την αστυνομική έρευνα. Η American Airlines δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές για την έρευνα και παρέπεμψε τις ερωτήσεις στην αστυνομία.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι περίπου τα τρία τέταρτα των λαθρεπιβατών δεν επιβιώνουν αν κρυφτούν στο σύστημα προσγείωσης ενός αεροσκάφους, λόγω του ακραίου κρύου και της έλλειψης οξυγόνου που αντιμετωπίζουν όταν το αεροσκάφος φτάνει στο ύψος πτήσης.

Τον Ιανουάριο, δύο πτώματα βρέθηκαν στο διαμέρισμα του συστήματος προσγείωσης ενός αεροσκάφους της JetBlue στο Διεθνές Αεροδρόμιο Fort Lauderdale-Hollywood. Τα πτώματα ανακαλύφθηκαν στην περιοχή του χώρου των τροχών κατά τη διάρκεια μιας ρουτίνας επιθεώρησης μετά την πτήση.

Το αεροσκάφος είχε φτάσει στο Fort Lauderdale λίγο μετά την πτήση από το Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy στη Νέα Υόρκη. Το αεροσκάφος είχε βρεθεί νωρίτερα την ίδια μέρα στο Κίνγκστον της Τζαμάικα και στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα.

Τον Δεκέμβριο, ένα πτώμα βρέθηκε στον χώρο των τροχών ενός αεροσκάφους της United Airlines μετά την προσγείωσή του στο Maui από το Σικάγο.