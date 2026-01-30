Μενού

ΗΠΑ: Το FBI αναλαμβάνει την υπόθεση της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι

Το FBI μαζί με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ανέλαβαν την υπόθεση της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη.

Reader symbol
Newsroom
Το FBI στις ΗΠΑ
Το FBI στις ΗΠΑ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

To FBI ηγείται τώρα της έρευνας για τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη. Σύμφωνα με το CBS News, την έρευνα θα υποστηρίζει και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, όπως δήλωσε επικαλούμενο εκπρόσωπο του Υπουργείου.

Υπενθυμίζεται, ότι, πέρα από το τραγικό βίντεο με τους πράκτορες της ICE που πυροβολούν μέχρι θανάτου τον διαδηλωτή, νέο ντοκουμέντο ήρθε στο φως το οποίο δείχνει συμπλοκή με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες 11 πριν τη δολοφονία του.

Στο βίντεο,  αστυνομικοί φάνηκαν να αρπάζουν τον Πρέτι και να τον ρίξουν στο έδαφος κατά τη διάρκεια έντονων διαμαρτυριών της κοινότητας κατά της ομοσπονδιακής καταστολής στην πόλη.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ