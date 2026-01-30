ΗΠΑ: Το FBI αναλαμβάνει την υπόθεση της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι

To FBI ηγείται τώρα της έρευνας για τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη. Σύμφωνα με το CBS News, την έρευνα θα υποστηρίζει και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, όπως δήλωσε επικαλούμενο εκπρόσωπο του Υπουργείου.

Υπενθυμίζεται, ότι, πέρα από το τραγικό βίντεο με τους πράκτορες της ICE που πυροβολούν μέχρι θανάτου τον διαδηλωτή, νέο ντοκουμέντο ήρθε στο φως το οποίο δείχνει συμπλοκή με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες 11 πριν τη δολοφονία του.

Στο βίντεο, αστυνομικοί φάνηκαν να αρπάζουν τον Πρέτι και να τον ρίξουν στο έδαφος κατά τη διάρκεια έντονων διαμαρτυριών της κοινότητας κατά της ομοσπονδιακής καταστολής στην πόλη.

