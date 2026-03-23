ΗΠΑ: Φωτιά κατέστρεψε ιστορικό Δικαστικό Μέγαρο στη Τζόρτζια

Σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στην κομητεία Φλόιντ στις ΗΠΑ, όταν το Ιστορικό Δικαστικό Μέγαρο υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα, (23/03) στο κτίριο στο κέντρο της Ρώμης.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, η φωτιά εντοπίστηκε στο κτίριο επί της West 5th Avenue γύρω στις 2:20 μ.μ. τοπική ώρα.

Όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, δήλωσε ο διευθυντής της κομητείας Φλόιντ, Τζέιμι ΜακΚόρντ. Δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν δρόμους και εκκένωσαν τμήματα της γειτονικής οδού Μπρόουντ, ενώ τα συνεργεία έδιναν μάχη με τις φλόγες.

Just In: Major fire at Floyd County Courthouse in Rome, Georgia. pic.twitter.com/vQxFsg9h0b — My1stAmerica (@My1stAmerica) March 23, 2026

Ο ιστότοπος της πόλης της Ρώμης αναφέρει ότι το δικαστικό μέγαρο χτίστηκε το 1892 και «προβάλλει ρωμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική με χαρακτηριστικά πήλινα γκροτέσκο στην πρόσοψή του».

Το κτίριο χρησιμοποιείται επί του παρόντος ως γραφείο του Επιτρόπου Φορολογίας της κομητείας Φλόιντ, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πυρκαγιά. Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το δικαστικό μέγαρο είχε τεθεί υπό ανακαίνιση εκείνη την ώρα.

The historic courthouse in downtown Rome, Georgia is believed to be the last remaining historic building of its kind in Floyd county. It was built in 1890’s. They’ve been working on it recently. pic.twitter.com/PW3ushUlqc — Cody Alcorn (@CodyAlcorn) March 23, 2026