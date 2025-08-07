ΗΠΑ: Η διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών παραδέχτηκε πως πιστεύει στους εξωγήινους

Η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Tulsi Gabbard, αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο podcast “Pod Force One” ότι πιστεύει στην πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινων, αν και απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για όσα γνωρίζει η κυβέρνηση.

Τόνισε πως η ομάδα της συνεχίζει να αναζητά την αλήθεια και δεσμεύεται να την κοινοποιήσει στους πολίτες όταν είναι έτοιμη.

Η Τούλσι Γκάμπαρντ συναντά την Μιράντα Ντεβίν του "Pod Force One". | CNP για την NY Post

Πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά δεν αποκαλύπτει απόρρητες πληροφορίες.

Έχει ακόμα ερωτήματα για τις μυστηριώδεις εμφανίσεις drones πάνω από κατοικημένες περιοχές και αλλού.

Αναφέρθηκε στο περιστατικό με το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι του 2023, λέγοντας ότι υπάρχουν πολλές διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Διέψευσε φήμες ότι ο Jeffrey Epstein ήταν πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών, λέγοντας πως δεν έχει δει καμία σχετική ένδειξη.

Η συνέντευξη της Gabbard αναδεικνύει την αυξανόμενη δημόσια περιέργεια γύρω από τα UFOs και τις ανεξήγητες εναέριες εμφανίσεις, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές αποκαλύψεις από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Πηγή: nypost.com