ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για την Εθνοφρουρά

Αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον, DC, μηνύουν την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον πρόεδρο ότι παραβίασε το Σύνταγμα και τον ομοσπονδιακό νόμο, στέλνοντας χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη χωρίς τη συγκατάθεση των τοπικών ηγετών.

Η αγωγή, που κατατέθηκε σήμερα (04/09) από τον γενικό εισαγγελέα της Ουάσιγκτον Μπράιαν Σουάλμπ, ισχυρίζεται ότι οι στρατιώτες – πολλοί από τους οποίους προέρχονται από άλλες πολιτείες – έχουν αναλάβει καθήκοντα από το γραφείο των ομοσπονδιακών αστυνόμων και περιπολούν σε γειτονιές, διενεργούν έρευνες και προβαίνουν σε συλλήψεις, παρά τους ομοσπονδιακούς νόμους.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη υπονομεύει την αυτονομία της πόλης, διαβρώνει την εμπιστοσύνη μεταξύ των κατοίκων και των αρχών επιβολής του νόμου και βλάπτει την τοπική οικονομία, αποθαρρύνοντας τον τουρισμό και βλάπτοντας τις επιχειρήσεις.

Η δήλωση της Ουάσινγκτον

«Η ανάπτυξη της Εθνικής Φρουράς για την επιβολή του νόμου δεν είναι μόνο περιττή και ανεπιθύμητη, αλλά είναι επίσης επικίνδυνη και επιβλαβής για την Περιφέρεια και τους κατοίκους της», δήλωσε ο Γενικό Εισαγγελέα της Ουάσινγκτον, Μπράιαν Σβαλμπ σε μια ανακοίνωση.

«Σήμερα είναι η Ουάσιγκτον, αλλά αύριο μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη πόλη. Καταθέσαμε αυτή την αγωγή για να θέσουμε τέλος σε αυτή την παράνομη ομοσπονδιακή υπερβολή».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την αποστολή στρατευμάτων στις 11 Αυγούστου ως μέρος του προγράμματος καταπολέμησης του εγκλήματος στην πρωτεύουσα της χώρας, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την αποστολή ομοσπονδιακών αξιωματικών από άλλες υπηρεσίες και την απόπειρα ανάληψης του ελέγχου του αστυνομικού τμήματος της πόλης.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, τα μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, τα οποία περιλαμβάνουν στρατεύματα από έξι πολιτείες υπό την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έλαβαν εντολή να φέρουν όπλα. Την Τρίτη το πρωί, 2.290 στρατιώτες της Εθνοφρουράς είχαν ανατεθεί στην αποστολή, εκ των οποίων 1.340 προέρχονταν από πολιτείες που υποστηρίζουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

Η πόλη, σύμφωνα με την αγωγή, «υπέστη σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία από την ανάπτυξη Εθνοφρουράς».

«Καμία αμερικανική δικαιοδοσία δεν πρέπει να υποβάλλεται ακούσια σε στρατιωτική κατοχή», αναφέρεται στην καταγγελία, που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ουάσιγκτον.

«Η Περιφέρεια της Κολούμπια ασκεί την αγωγή αυτή για να επιτύχει την έκδοση διαταγής και την παροχή αποζημίωσης που θα σταματήσει τις παραβιάσεις του νόμου από τους εναγόμενους, θα αποκαταστήσει τις ζημίες που προκαλούν οι εναγόμενοι στην Περιφέρεια και θα διαφυλάξει την κυριαρχία της Περιφέρειας».

Το CNN ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα μέλη της Εθνικής Φρουράς που έχουν αποσταλεί στην Ουάσινγκτον αναμένεται να έχουν παράταση των στρατιωτικών τους διαταγών μέχρι τον Δεκέμβριο.

Πηγή: CNN

