ΗΠΑ: Η στιγμή που τρένο τυλίγεται στις φλόγες - Πανικόβλητοι οι επιβάτες

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η τρομακτική στιγμή που επιβάτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ένα τρένο γεμάτο καπνούς, αφού αυτό τυλίχθηκε στις φλόγες στο Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ.

Η φωτιά ξεκίνησε κάτω από ένα τρένο με κατεύθυνση ανατολικά στον σταθμό Newport PATH στο Τζέρσεϊ Σίτι περίπου στις 6:15 π.μ. εχθές (4/8) καθώς οι εργάτες κατευθύνονταν προς τη Νέα Υόρκη.

Το βίντεο δείχνει στη συνέχεια έντονες πορτοκαλί φλόγες να ανεβαίνουν σχεδόν στην κορυφή του βαγονιού από τις ράγες.

Δεκατρείς άνθρωποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για εισπνοή καπνού στο σημείο, εννέα εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω αξιολόγηση, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, η οποία διαχειρίζεται τη λειτουργία του τρένου.

Το περιστατικό διερευνάται, πρόσθεσε η αρχή.

Τα εν λόγω τρένα μεταφέρουν κατά μέσο όρο περίπου 165.000 επιβάτες καθημερινά από το βόρειο Νιου Τζέρσεϊ στο Μανχάταν.

.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A fire breaks out beneath a Port Authority Trans-Hudson commuter train in New Jersey, prompting passengers to flee and leading to the suspension of multiple train lines. <a href="https://t.co/gV6Zv7KtKL">pic.twitter.com/gV6Zv7KtKL</a></p>— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) <a href="https://twitter.com/AlArabiya_Eng/status/1952414726262030684?ref_src=twsrc%5Etfw">August 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πηγή: independent.co.uk