Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, δήλωσαν σήμερα (15/1) στο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Μάλιστα, το περιστατικό έλαβε χώρα ενόψει συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Η κατάσχεση αυτή αποτελεί το έκτο πλοίο που στοχοποιείται τις τελευταίες εβδομάδες και είτε μετέφερε βενεζουελανό πετρέλαιο είτε το είχε μεταφέρει στο παρελθόν. Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε στην Καραϊβική, χωρίς όμως να κατονομάσουν το πλοίο.