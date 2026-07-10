Οκτώ άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες στις ΗΠΑ, καθώς οι αρχές υποστηρίζουν ότι συμμετείχαν σε σχέδιο επίθεσης κατά εκδήλωσης Μεικτών Πολεμικών Τεχνών (MMA) στον Λευκό Οίκο, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, οι κατηγορούμενοι φέρεται να σχεδίαζαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα έφεραν εκρηκτικά, με στόχο να προκαλέσουν την εκκένωση του χώρου και να επιτρέψουν σε ελεύθερους σκοπευτές να επιτεθούν σε αξιωματούχους που θα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση.

Οι ύποπτοι, ηλικίας 19 έως 32 ετών, κατηγορούνται για απόπειρα φόνου και τρομοκρατία. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, το σχέδιο φέρεται να στόχευε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, καθώς και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δεν είχε παραστεί στην εκδήλωση.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι οι οκτώ συλληφθέντες αντιμετωπίζουν από κοινού κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες, καθώς και για συνωμοσία για τη δολοφονία κυβερνητικού αξιωματούχου.

Το προφίλ των κατηγορουμένων

Σύμφωνα με τις αρχές, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές πολιτείες, χρησιμοποίησαν διαδικτυακές πλατφόρμες συνομιλιών για να οργανώσουν το σχέδιο, να στρατολογήσουν άτομα και να ενθαρρύνουν την πραγματοποίησή του.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ανακοινώσει στις 16 Ιουνίου τις πρώτες συλλήψεις και την άσκηση διώξεων σε βάρος πέντε ανδρών ηλικίας 19 έως 32 ετών στις πολιτείες Καλιφόρνια, Νεμπράσκα και Μιζούρι, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη εκδήλωση.

Στα τέλη Ιουνίου συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες από το FBI, ένας στην πολιτεία της Ουάσιγκτον και ένας στο Μιζούρι.

Ο όγδοος κατηγορούμενος, ο 21χρονος Τσάντλερ Ντ. Σκαγκς από τη Δυτική Βιρτζίνια, συνελήφθη, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, την ίδια εβδομάδα. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι του είχε ανατεθεί ο ρόλος ενός από τους ελεύθερους σκοπευτές στο φερόμενο σχέδιο επίθεσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γιορτάσει στις 14 Ιουνίου τα 80ά γενέθλιά του μετατρέποντας τον κήπο του Λευκού Οίκου σε χώρο διεξαγωγής αγώνων Μεικτών Πολεμικών Τεχνών (MMA), σε μια εκδήλωση με έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Περισσότεροι από 4.000 προσκεκλημένοι είχαν παρακολουθήσει τους αγώνες γύρω από το κλουβί.