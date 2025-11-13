ΗΠΑ: Το Κογκρέσο έβαλε τέλος στο shutdown μετά από 43 ημέρες

Το αμερικανικό Κογκρέσο υιοθέτησε οριστικά χθες Τετάρτη πρόταση νόμου που επιτρέπει να αρθεί η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ, η πιο μακρά στην ιστορία της χώρας.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ήδη πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υπέγραφε το κείμενο αμέσως μετά την έγκρισή του, επικυρώνοντας το για να τερματιστεί το shutdown 43 ημερών, που προκάλεσε σωρεία προβλημάτων σε τομείς της αμερικανικής οικονομίας.

Η τελική ψηφοφορία ήταν 222-209. Έξι Δημοκρατικοί ενέκριναν μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους το νομοσχέδιο. Μόνο δύο Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν κατά, οι βουλευτές Τόμας Μάσι από το Κεντάκι και Γκρεγκ Στούμπ από τη Φλόριντα.

Τώρα το νομοσχέδιο θα σταλεί στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για υπογραφή και επίσημο τερματισμό της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος θα υπογράψει το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης μπροστά σε κάμερα από το Οβάλ Γραφείο στις 9:45 μ.μ. ET (5:45 π.μ ώρα Ελλάδας).

Μετά την υπογραφή του, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα επαναλειτουργήσει πλήρως, τουλάχιστον έως το τέλος Ιανουαρίου, οπότε και θα ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις για μια πιο μακροπρόθεσμη συμφωνία χρηματοδότησης.

Πολιτικοί αναλυτές, πάντως, εκτιμούν ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό θα παραμείνει πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών, ιδίως σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά προγράμματα και τη φορολογική πολιτική.