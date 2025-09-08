ΗΠΑ: Ληστές γκρέμισαν με αμάξι βιτρίνα καταστήματος και ύστερα επιτέθηκαν στον 88χρονο ιδιοκτήτη

Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου με ένα αμάξι να εισβάλλει σε κοσμηματοπωλείο στις ΗΠΑ, γκρεμίζοντας τοίχους και βιτρίνες και ύστερα να βγαίνει μια ομάδα μασκοφόρων και να κλέβει τα υπάρχοντα του καταστήματος.

Ο 88χρονος ιδιοκτήτης κοσμηματοπωλείου στο Σαν Χοσέ δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια ληστείας, καθώς φαίνεται στο ντοκουμέντο που τον ρίχνουν κάτω.

«Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, ήμουν τρελαμένη, θυμωμένη, ανήσυχη», περιέγραψε η ανιψιά του θύματος.



«Η ληστεία συνέβη λίγο μετά τις 2 μ.μ. την Παρασκευή. Ο θείος της δεν αισθανόταν καλά και ετοιμαζόταν να κλείσει νωρίς το κατάστημα όταν συνέβη η ληστεία. Τον έριξαν στο πάτωμα. Είναι 88 ετών. Έμεινε στο πάτωμα ενώ οι κλέφτες έψαχναν τις βιτρίνες με τα κοσμήματα και μετά έφυγαν γρήγορα.», εξήγησε η ανιψιά του.

Μάλιστα ο 88χρονος της αιμορραγούσε, αλλά φαινόταν εντάξει στην αρχή εκτός από μερικά κοψίματα και μώλωπες. Στη συνέχεια, ενώ συνεργάζονταν με την αστυνομία για να υποβάλουν την αναφορά, φάνηκε από τις απαντήσεις του ότι δεν ήταν και πολύ καλά στην υγεία του.

Οι γιατροί αργότερα επιβεβαίωσαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό, λέγοντας ότι αν δεν τον είχε φέρει η ανιψιά του εγκαίρως στο νοσοκομείο, «θα ήταν σε άσχημη κατάσταση».

Πηγή; cbsnews.com