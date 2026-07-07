ΗΠΑ: «Μεγάλη ανησυχία» για τη δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού της Κίνας 

Η διπλωματία των ΗΠΑ εξέφρασε σε ανακοίνωσή της χθες Δευτέρα τη «μεγάλη ανησυχία» της για τη δοκιμή από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου εκτοξευόμενου από υποβρύχιο (SLBM) στον Ειρηνικό ωκεανό.

«Την περίοδο που οι ΗΠΑ εργάζονται πιο σκληρά παρά ποτέ για να αποτρέψουν την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, η Κίνα κάνει το αντίθετο. Η ταχεία και αδιαφανής μεγέθυνση του πυρηνικού οπλοστασίου του Πεκίνου εγείρει μεγάλη ανησυχία στην περιφέρεια και στον κόσμο», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ.

Το κινεζικό ΠΝ ανακοίνωσε νωρίτερα χθες ότι πυρηνοκίνητο υποβρύχιό του προχώρησε στην δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου που έφερε εκπαιδευτική (σ.σ. ανενεργή) κεφαλή στις 12:01 (τοπική ώρα· 07:01 ώρα Ελλάδας), εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από κυβερνήσεις διαφόρων κρατών της περιοχής.

Στην ανακοίνωσή του, το αμερικανικό ΥΠΕΞ σημείωσε πως «συνεχίζουμε να παροτρύνουμε την Κίνα να εμπλακεί σε ουσιαστικές συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών».

Τον Φεβρουάριο, η Ουάσιγκτον είχε καλέσει να αρχίσουν να διεξάγονται πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των εξοπλισμών, με τη συμμετοχή του Πεκίνου, αφού άφησε να λήξει η συνθήκη Νέα START, που είχαν συνάψει οι ΗΠΑ και η Ρωσία, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες σε διεθνές επίπεδο περί εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων.

Η συνθήκη αυτή ήταν το τελευταίο μέσο ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών ανάμεσα στα δυο κράτη με τα μεγαλύτερα τέτοια οπλοστάσια στην υφήλιο, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει τόσο τη Ρωσία όσο και την Κίνα ότι κάνουν «μυστικές» δοκιμές, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον Οκτώβριο του 2025 ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να προχωρήσουν στις πρώτες τους πυρηνικές δοκιμές από το 1992, σε αντίδραση κατ’ αυτόν στις δοκιμές που διεξάγουν άλλες χώρες.