ΗΠΑ: Μπάχαλο με τους δύο εθνοφρουρούς – Το FΒΙ λέει τώρα ότι δεν είναι νεκροί

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και η δήμαρχος της Ουάσιγκτον Μίριελ Μπάουζερ δήλωσαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως τα δυο μέλη της εθνοφρουράς που χτυπήθηκαν από σφαίρες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά δεν απεβίωσαν, όπως ανέφερε νωρίτερα ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνιας Πάτρικ Μόρισεϊ, προτού ανασκευάσει.

Οι δυο στρατιωτικοί χτυπήθηκαν από σφαίρες κοντά σε σταθμό του μετρό, όχι μακριά από τον Λευκό Οίκο, περί τις 14:15 (τοπική ώρα· 21:15 ώρα Ελλάδας), ανέφεραν ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας και η επικεφαλής της δημοτικής αρχής της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας.

Ο αμερικανός πόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε πως «το ζώο» που πυροβόλησε τους δυο άνδρες της εθνοφρουράς επίσης νοσηλεύεται σε «κρίσιμη κατάσταση», πάντως «θα πληρώσει ακριβά» για την πράξη του.