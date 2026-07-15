ΗΠΑ: Νεκρός Μεξικανός κατά τη διάρκεια καταδίωξης από την ICE - Τρίτος θάνατος σε μια εβδομάδα

Μετά τον θάνατο του 26χρονου Κολομβιανού, ακόμη ένας θάνατος καταγράφηκε αυτή την εβδομάδα, μετά από καταδίωξη της ICE.

Ο λόγος για έναν άνδρα που σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό με ρυμουλκούμενο καθώς έτρεχε για να ξεφύγει από πράκτορες στον χώρο στάθμευσης πρατηρίου καυσίμων τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Τρίτη, ανακοίνωσε η τροχαία, κάνοντας λόγο για ακόμη προκαταρκτικά στοιχεία.

Άλλοι τρεις άνθρωποι που κινούνταν με αυτοκίνητο μαζί του επίσης τράπηκαν σε φυγή, κατά τις αρχές.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Ασφαλείας (DHS) δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ήταν υπήκοος Μεξικού. Μίλησε για επιχείρηση επιβολής του νόμου -- αποφεύγοντας να αναφερθεί ονομαστικά στην ICE.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχαίας της Φλόριντας, στην επιχείρηση ενεπλάκησαν πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης και της υπηρεσίας ερευνών του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, διεύθυνσης αρμόδιας για διασυνοριακά εγκλήματα. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι νέοι θάνατοι επέτειναν την ατμόσφαιρα οργής στις ΗΠΑ εναντίον της υπηρεσίας που εντέλλεται να εφαρμόσει την πολιτική πάταξης της μετανάστευσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.