«Είχε κλειστεί στο αμάξι και τον χτύπησαν - Ήταν γεμάτος αίματα»: Μάρτυρας για το νέο θύμα της ICE

Μετά τον τραγικό θάντο της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι στις ΗΠΑ, η ICE ξαναχτύπησε και ακόμη ένας νεαρός μετανάστης έπεσε νεκρός από τα πυρά της Αστυνομίας Μετανάστευσης.

Υπενθυμίζεται ότι, πρόκειται για έναν Κολομβιανό 26 ετών που σκότωσαν την ολιτεία Μέιν, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ο θάνατος καταγράφτηκε στην Μπίντεφορντ, πόλη κάπου 22.000 κατοίκων, μια εβδομάδα αφού πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μεξικανό οικογενειάρχη στο Τέξας, τροφοδοτώντας την ατμόσφαιρα οργής εναντίον της υπηρεσίας που εντέλλεται να εφαρμόσει την πολιτική πάταξης της μετανάστευσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

WATCH: CCTV footage shows ICE agents removing the body of a 26-year-old Colombian man after fatally shooting him in Biddeford, Maine. pic.twitter.com/xCBDj9CDpy — Scope Report (@ScopeReport_) July 13, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), το θύμα, «παράνομος αλλοδαπός», σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε «τελεσίδικη απόφαση απέλασης», αποπειράθηκε να «διαφύγει» από οδικό έλεγχο κατά τη διάρκεια επιχείρησης που τον είχε στο στόχαστρο.

«Λόγω του φόβου για τη δημόσια ασφάλεια, πράκτορας χρησιμοποίησε το όπλο του», χτυπώντας τον οδηγό, που υπέκυψε κατόπιν στα τραύματά του, ανέφερε η ίδια πηγή.

ΗΠΑ: Τι δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Μέιν επίσης έκανε γνωστό πως ο άνθρωπος που σκοτώθηκε «αποπειράθηκε να διαφύγει στο τιμόνι οχήματος» το οποίο κινείτο «προς την κατεύθυνση του πράκτορα» που άνοιξε πυρ.

Πρόσθεσε ότι ο αστυνομικός που πυροβόλησε τέθηκε σε διοικητική αργία, όπως ορίζει το εφαρμοστέο πρωτόκολλο όταν εκτυλίσσεται θανατηφόρο περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται μέλος των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) γνωστοποίησε πως διενεργεί έρευνα.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Ντάνιελ Μπούτσερ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρισκόταν μέσα στο σπίτι του όταν άκουσε πυροβολισμούς.

Από παράθυρο, είδε μικρό σεντάν που κλείστηκε στο αμάξι και χτυπήθηκε, σε ένα λευκό SUV. Κατόπιν, συνέχισε, πράκτορας της ICE έβγαλε από το σεντάν τον οδηγό και τον έριξε στο έδαφος.

«Το κεφάλι και το πρόσωπο του ανθρώπου ήταν γεμάτα αίματα. Ήταν φρικτό. Εκείνη τη στιγμή άκουσα καθαρά το θύμα να λέει ‘προσπαθούσα να σταματήσω’, ή κάτι παρόμοιο».

Υπέκυψε δευτερόλεπτα αργότερα...