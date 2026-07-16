Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε την Τετάρτη (16/07) την καθιέρωση υποχρεωτικού ετήσιου ελέγχου των επιπέδων τεστοστερόνης για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων ηλικίας 30 ετών και άνω, μια πρωτοβουλία που, όπως δήλωσε, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας τεστοστερόνης, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία, μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι ο έλεγχος αυτός θα μπορούσε να οδηγήσει στην παροχή θεραπείας υποκατάστασης τεστοστερόνης στα στελέχη του στρατού, με στόχο «να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν τα κατάλληλα επίπεδα τεστοστερόνης ώστε να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους».

«Επειδή είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι, καθώς γερνάμε, τα επίπεδα τεστοστερόνης συχνά μειώνονται φυσιολογικά», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

US Defense Secretary Pete Hegseth mandated annual testosterone screening for troops aged 30 and older, with optional treatment for those diagnosed with low levels https://t.co/ScsAn4srQ2 pic.twitter.com/Ta2ipNUmVu — Reuters (@Reuters) July 16, 2026

Ο έλεγχος θα εντασσόταν στις ετήσιες εξετάσεις για το στρατιωτικό προσωπικό ηλικίας 30 ετών και άνω, ενώ τα στελέχη θα μπορούσαν να αποφασίσουν οικειοθελώς αν θα αποδεχθούν τυχόν συνιστώμενη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, εφόσον διαγιγνώσκονταν με χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης.

Το προσωπικό ηλικίας κάτω των 30 ετών θα μπορούσε να ζητήσει να υποβληθεί στον έλεγχο.

Η κίνηση αυτή έρχεται τη στιγμή που το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ προχωρά στη χαλάρωση ορισμένων περιορισμών για τις θεραπείες υποκατάστασης τεστοστερόνης, έχοντας ανακοινώσει τον περασμένο μήνα ότι θα επιδιώξει την άρση των περιορισμών στη χρήση τους για άνδρες με χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης λόγω ηλικίας.

Ωστόσο, η ανακοίνωση του Χέγκσεθ προκάλεσε αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι επεσήμαναν την απαγόρευση που είχε επιβάλει ο ίδιος σε διεμφυλικά μέλη των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία συχνά βασίζονταν σε ορμονική θεραπεία.

«Άρα τώρα υποστηρίζετε τη φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου;» δήλωσε η Δημοκρατική βουλευτής Σάμερ Λι. «Σε εμένα ακούγεται σαν φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου», πρόσθεσε η γερουσιαστής Τάμι Ντάκγουορθ.