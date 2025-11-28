Μενού

ΗΠΑ: Ο Τραμπ προανήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά B-2

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά B-2 Spirit (Northop).

Reader symbol
Newsroom
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / POLITICO POOL
  • Α-
  • Α+

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Πέμπτη, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, πως η κυβέρνησή του παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά αεροσκάφη χαμηλής παρατηρησιμότητας B-2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκε όταν εξαπολύθηκαν τα πλήγματα εναντίον τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν το καλοκαίρι.

«Αυτά τα όμορφα βομβαρδιστικά B-2 εξάλειψαν εντελώς το δυναμικό του Ιράν ως προς τα πυρηνικά», είπε ο κ. Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ισχυρισμό που έχει αμφισβητηθεί. «Μόλις παραγγείλαμε πολλά περισσότερα, κι ο λόγος που το κάναμε είναι πως είναι εντελώς απίστευτα, εντελώς αόρατα», πρόσθεσε.

Τα υποηχητικά στρατηγικά βομβαρδιστικά τύπου B-2 Spirit (Northop), με σχήμα λάμδα και χαρακτηριστικά αποφυγής εντοπισμού από ραντάρ, υπολογίζεται πως κόστισαν κάπου 740 εκατομμύρια δολάρια το ένα την περίοδο που κατασκευάστηκαν. Με βάση όσα είναι γνωστά, αποκτήθηκαν και τέθηκαν σε υπηρεσία 21, από τα 132 που σχεδιαζόταν να κατασκευαστούν αρχικά. Μπορούν να φέρουν συμβατικά και πυρηνικά όπλα.

Ο κ. Τραμπ απέφυγε να αναφέρει συγκεκριμένα πόσα βομβαρδιστικά παραγγέλθηκαν.

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ