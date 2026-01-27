Μενού

ΗΠΑ: Ο Τραμπ σχεδιάζει να «φυτέψει» τη CIA στη Βενεζουέλα μετά την αρπαγή Μαδούρο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να εγκαθιδρύσουν μόνιμη παρουσία της CIA στη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από το καθεστώς Τραμπ.

venezuela
AP Photos
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για να εγκαθιδρύσουν μόνιμη παρουσία της CIA στη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από το καθεστώς Τραμπ, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ενώ το υπουργείο Εξωτερικών θα συνιστά την κύρια μακροπρόθεσμη διπλωματική παρουσία των ΗΠΑ στη χώρα, η κυβέρνηση Τραμπ θα στηρίζεται πιθανόν σε μεγάλο βαθμό στη CIA, λόγω της τρέχουσας πολιτικής μετάβασης και της ασταθούς κατάστασης ασφαλείας, ανέφερε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπορεί προσώρας να επαληθεύσει το ρεπορτάζ.

