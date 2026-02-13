ΗΠΑ: Ο Τραμπ συναντά τους στρατιωτικούς που αιχμαλώτισαν τον Μαδούρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ θα συναντηθούν σήμερα με αμερικανούς στρατιωτικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατά την οποία αιχμαλωτίστηκε ο έκπτωτος πλέον πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, την «αποτελεσματικότητα» της οποίας ο ρεπουμπλικάνος δεν σταματά να υμνεί.

Η συνάντηση θα γίνει στη βάση Φορτ Μπραγκ, στη Βόρεια Καρολίνα (νοτιοανατολικά), με παρόντες στρατιωτικούς των ειδικών δυνάμεων και μέλη των οικογενειών τους. Αναγγέλθηκε από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Aμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην επιχείρηση για την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας Μαδούρο, που πλέον είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ, όπως και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες. Τη χαρακτήρισε «μια από τις λαμπρές, ταχείες, θανάσιμες» στρατιωτικές επιχειρήσεις «που έγιναν ποτέ». «Μπήκαμε σε μια πολύ μεγάλη κι ισχυρή στρατιωτική βάση με μια ομάδα πατριωτών απίστευτα ικανών, που αγαπούν τη χώρα μας», δήλωσε.

Τόνισε επίσης, σε συνεντεύξεις του, τη χρήση κατά την επιχείρηση αυτή από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις νέου, μυστηριώδους όπλου, στο οποίο αναφέρθηκε με τον νεολογισμό «Discombobulator»--από το ρήμα discombobulate, το οποίο σημαίνει στα αγγλικά «αποπροσανατολίζω», «προκαλώ αναστάτωση», «καταστρέφω» (π.χ. σχέδια). Με βάση όσα είπε, πρόκειται πιθανόν για σύστημα που επιτρέπει να απενεργοποιούνται ή να εξουδετερώνονται ηλεκτρονικά στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιπάλων.