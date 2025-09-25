ΗΠΑ: Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ προκάλεσε σύγχυση συγκαλώντας μυστική συνάντηση στρατηγών

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, σύμφωνα με την Washington Post, ο υπουργός Άμυνας, ή πολέμου πλέον, των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ (Pete Hegseth) κάλεσε ξαφνικά εκατοντάδες από τους υψηλότερους στρατιωτικούς αξιωματούχους της Αμερικής σε μια κλειστή συνάντηση σε μια βάση του Σώματος Πεζοναυτών στη Βιρτζίνια την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να δώσει καμία εξήγηση ή αιτιολόγηση, πυροδοτώντας εικασίες μετά από ένα έτος που σημαδεύτηκε από τη ριζική ανακατάταξη της ανώτερης ηγεσίας της άμυνας από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με αναφορές, ακόμη και οι ανώτατοι στρατηγοί και το προσωπικό τους δεν γνωρίζουν τον σκοπό της συνάντησης. Η εντολή στάλθηκε σε όλους τους ανώτατους στρατιωτικούς ηγέτες παγκοσμίως.

Η εφημερίδα The Post αναφέρει ότι η οδηγία στάλθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μήνες αφότου το προσωπικό του Πενταγώνου του Χέγκσεθ ανακοίνωσε σχέδια για μαζικές περικοπές στις ανώτερες βαθμίδες του αμερικανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης θέσεων εργασίας περίπου 100 ναυάρχων και στρατηγών.

ΗΠΑ: Τι αναφέρει η σχετική δήλωση του Πενταγώνου

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή απαραίτητη για την περικοπή της «περιττής δομής των ενόπλων δυνάμεων» και τη συνέχιση της εξορθολογισμού της «ζούγκλας της γραφειοκρατίας» του Πενταγώνου.

Σε σημερινή δήλωσή του, ο Sean Parnell, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ «θα απευθυνθεί στους ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας». Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και δεν εξέφρασε καμία ανησυχία σχετικά με τη συνάντηση.

Περίπου 800 στρατηγοί και ναύαρχοι είναι τοποθετημένοι σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, σε πολλές χώρες και ζώνες ώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα οδηγία του Πιτ Χέγκσεθ απευθύνεται σε όλους τους ανώτερους διοικητές με βαθμό ταξίαρχου και άνω, και στους κορυφαίους συμβούλους τους, πολλοί από τους οποίους ηγούνται μεγάλων στρατιωτικών σχηματισμών.

Δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με την κατάσταση δήλωσαν στη Daily Mail ότι στην επικείμενη συνάντηση του υπουργού Πολέμου αναμένεται να παρευρεθούν ανώτεροι αξιωματικοί από ενεργές ζώνες συγκρούσεων και βασικές περιοχές όπως η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Ασία-Ειρηνικός.

Μια πηγή από το υπουργείο Άμυνας δήλωσε στο Daily Mail ότι δεν θυμάται πότε έγινε κάτι παρόμοιο στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από Daily Mail, Washington Post