ΗΠΑ: Οι Έλληνες «τρομοκράτες» του Τραμπ είχαν βάλει τη βόμβα στη Hellenic Train

Στο πλαίσιο του νέου «πολέμου» στην τρομοκρατία που διαφημίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριέλαβε και δύο ελληνικές οργανώσεις που ο ίδιος συνδέει με το κίνημα «Antifa».

Πλέον, δίπλα σε διαβόητους όπως ο ISIS και η Αλ Κάιντα, δεσπόζουν η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη» (Armed Proletarian Justice) και η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα».

Οι δύο συγκεκριμένες οργανώσεις έχουν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε στόχους, όπως το υπουργείο Εργασίας, τα γραφεία της Hellenic Train και κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στο Γουδί.

Το «βιογραφικό» των τρομοκρατών του Τραμπ

Η Antifa Ost της Γερμανίας έχει κάνει επιθέσεις τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ουγγαρία, ενώ και η ιταλική αναρχική οργάνωση International Revolutionary Front (FAI/FRI) έχει ιστορικό με επιθέσεις και απειλές και έχει μάλιστα υποστηρικτές σε Ευρώπη, Νότια Αμερική και Ασία, αναφέρει το State Department.

Η ένταξη αυτών των ομάδων στις δύο λίστες με τις αμερικανικές τρομοκρατικές οργανώσεις, σημαίνει πως αυτές οι οργανώσεις μπαίνουν στην ίδια κατηγορία με το ISIS, την Αλ Κάιντα και την Χεζμπολάχ, σημαίνει επίσης ότι παγώνουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία τους στην Αμερική.

Επιπλέον, θα υπάρξουν ποινικές ευθύνες για όποιον προσφέρει στήριξη σε αυτές τις οργανώσεις.

«Είναι μία κίνηση με πολύ έντονο πολιτικό χαρακτήρα στην Αμερική γιατί εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ να αντιμετωπίσει τις ομάδες που κατατάσσει στον ευρύτερο χώρο της αντίφα, ως παγκόσμιο δίκτυο πολιτικής βίας» σημείωσε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ.