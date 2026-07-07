ΗΠΑ: «Οι Φρουροι της Επανάστασης εκτόξευσαν πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ»

Τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ φέρονται, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, να εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν

Σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται το Axios, δύο πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες ανθρώπινων ζωών.

🚨🇮🇷🚢The IRGC fired at least two missiles at commercial ships transiting through the strait of Hormuz, a U.S. official told me

🚨🇮🇷🚢The U.S. official said two commercial ships were hit and suffered significant damages, but no casualties — Barak Ravid (@BarakRavid) July 7, 2026

Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) είχε αναφέρει περιστατικό με δεξαμενόπλοιο στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Από το πλήγμα ξέσπασε πυρκαγιά στο δεξαμενόπλοιο, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή.