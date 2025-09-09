ΗΠΑ: Οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν το 2024-25 ήταν οι μισές από όσο είχε υπολογιστεί

Το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ αναθεώρησε προς τα κάτω τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από την 1η Απριλίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2025, υπογραμμίζοντας ότι η επιβράδυνση στην αγορά εργασίας είχε ήδη ξεκινήσει προς το τέλος της θητείας του Δημοκρατικού προέδρου, Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής της Εργασίας (BLS), κατά το οικονομικό έτος 2024-25 οι αμερικανικές επιχειρήσεις δημιούργησαν 911.000 λιγότερες θέσεις εργασίας, αριθμός που είναι υποδιπλάσιος από εκείνον που είχε αναφερθεί αρχικά.

Σε μηνιαία βάση, αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι νέες θέσεις εργασίας ήταν λιγότερες κατά 76.000 απ’ όσο ανέφερε η στατιστική υπηρεσία.

Πριν από την αναθεώρηση, η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμούσε ότι κατά το διάστημα αυτό δημιουργήθηκαν 1,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Η σημερινή εκτίμηση δεν είναι οριστική. Ο πραγματικός αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν θα γίνει γνωστός τον Φεβρουάριο του 2026, διευκρίνισε το BLS.

Η μείωση αφορά σχεδόν όλες τις δραστηριότητες, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Εξαιρούνται μόνο οι μεταφορές και οι εταιρείες παροχής νερού, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος.

Την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Εργασίας δημοσιοποίησε απογοητευτικά στοιχεία για την απασχόληση τον Αύγουστο, αφού δημιουργήθηκαν μόνο 22.000 θέσεις εργασίας και η ανεργία αυξήθηκε στο 4,3%.

Τα στοιχεία του Ιουλίου προκάλεσαν την οργή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που κατηγόρησε το BLS για «παραποίηση», χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη για τον ισχυρισμό του.

Απέλυσε όμως τη διευθύντριας της υπηρεσίας και σκοπεύει να την αντικαταστήσει με τον Ε.Τζ. Άντονι, οικονομολόγο ενός υπερσυντηρητικού ιδρύματος που στηρίζει ανεπιφύλακτα την πολιτική του. Ο διορισμός του δεν έχει επικυρωθεί ακόμη από τη Γερουσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ