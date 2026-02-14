ΗΠΑ: Πάνω από 4.400 δικαστικές αποφάσεις κατά της ICE και της κράτησης μεταναστών

Εκατοντάδες δικαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφανθεί περισσότερες από 4.400 φορές από τον Οκτώβριο ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κρατά μετανάστες παράνομα, σύμφωνα με ανασκόπηση δικαστικών αρχείων από το Reuters.

Οι αποφάσεις αυτές συνιστούν μια ευρείας κλίμακας νομική επίπληξη της καταστολής της μετανάστευσης από τον Τραμπ. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει συνεχίσει να φυλακίζει ανθρώπους επ’ αόριστον ακόμη και μετά τις δικαστικές αποφάσεις που έκριναν την πολιτική παράνομη.

«Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση επιμένει ότι αυτό το Δικαστήριο θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει ή να αγνοήσει πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία όπως είναι σαφώς διατυπωμένη», έγραψε την περασμένη εβδομάδα ο Ομοσπονδιακός Δικαστής των ΗΠΑ Τόμας Τζόνστον από τη Δυτική Βιρτζίνια, διορισμένος από τον Πρόεδρο Τζορτζ Ου. Μπους, διατάσσοντας την αποφυλάκιση ενός κρατούμενου από τη Βενεζουέλα στην πολιτεία.

Οι περισσότερες από τις αποφάσεις επικεντρώνονται στην απομάκρυνση της κυβέρνησης Τραμπ από μια ερμηνεία του ομοσπονδιακού δικαίου σχεδόν τριών δεκαετιών, σύμφωνα με την οποία οι μετανάστες που ήδη ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση ενώ εκκρεμούν οι υποθέσεις τους στα δικαστήρια μετανάστευσης.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Άμπιγκεϊλ Τζάκσον δήλωσε ότι η κυβέρνηση «εργάζεται ώστε να υλοποιήσει νόμιμα την εντολή του Προέδρου Τραμπ για την επιβολή της ομοσπονδιακής μεταναστευτικής νομοθεσίας».

Πόσα άτομα κρατούνται από την ICE κατά την προεδρία Τραμπ

Σοκαριστικός είναι ο αριθμός των ατόμων που κρατούνται από την ICE κατά το διάστημα της προεδρίας Τραμπ.

Το νούμερο έφτασε περίπου τις 68.000 αυτόν τον μήνα, αυξημένος κατά περίπου 75% σε σύγκριση με όταν ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του πέρυσι.

Ένα συντηρητικό εφετείο στη Νέα Ορλεάνη έδωσε την περασμένη εβδομάδα μια νίκη στην κυβέρνηση Τραμπ στην προσπάθειά της να φυλακίσει περισσότερους μετανάστες. Το γεγονός ότι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν αξιοποίησαν πλήρως τον νόμο για την κράτηση ατόμων «δεν σημαίνει ότι δεν είχαν την εξουσία να κάνουν περισσότερα», έγραψε η ομοσπονδιακή εφέτης Ίντιθ Τζόουνς σε απόφαση με την οποία ανέτρεψε προηγούμενες αποφάσεις που είχαν οδηγήσει στην αποφυλάκιση δύο Μεξικανών ανδρών. Και οι δύο παραμένουν ελεύθεροι, δήλωσε ο δικηγόρος τους.

Άλλα εφετεία αναμένεται να εξετάσουν το ζήτημα τις επόμενες εβδομάδες.

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι η αύξηση των αγωγών «δεν αποτέλεσε έκπληξη» — «ιδιαίτερα μετά τις προσπάθειες πολλών ακτιβιστών δικαστών να εμποδίσουν τον Πρόεδρο Τραμπ από το να υλοποιήσει την εντολή του αμερικανικού λαού για μαζικές απελάσεις».