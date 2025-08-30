ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο επανεξετάζει τις απολύσεις στρατιωτικών λόγω άρνησης εμβολιασμού

Στις ΗΠΑ, το Πεντάγωνο εξετάζει την επιτάχυνση της διαδικασίας επαναφοράς πρώην στρατιωτικών που απομακρύνθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις επειδή αρνήθηκαν να εμβολιαστούν κατά της COVID-19, σύμφωνα με πηγές του CBS News.

Παρότι εκατοντάδες έχουν υποβάλει αιτήσεις επαναπρόσληψης, λιγότεροι από είκοσι έχουν επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Το Υπουργείο Άμυνας εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο χορήγησης τιμητικής απόλυσης σε όσους απολύθηκαν αποκλειστικά λόγω της άρνησής τους να εμβολιαστούν. Αντίθετα, όσοι αντιμετώπισαν και άλλες πειθαρχικές παραβάσεις δεν θα δικαιούνται αναβάθμιση της απόλυσής τους.

Η διαδικασία αποκατάστασης έχει χαρακτηριστεί από βετεράνους ως αργή και επίπονη, ενώ αρκετοί ζητούν την απόδοση ευθυνών σε στρατιωτικούς ηγέτες που εφάρμοσαν την πολιτική εμβολιασμού της κυβέρνησης Μπάιντεν. Μάλιστα, έχει προγραμματιστεί συνεδρία ακρόασης για τις 3 Σεπτεμβρίου, με πιθανή συμμετοχή του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγσεθ.

Η εντολή για υποχρεωτικό εμβολιασμό δόθηκε το 2021 από τον τότε Υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός Πενταγώνου.

Το Κογκρέσο περιόρισε τις μορφές απόλυσης, απαιτώντας είτε τιμητική είτε «γενική υπό τιμητικές συνθήκες».

Το 2023, η εντολή ακυρώθηκε μετά από πίεση Ρεπουμπλικανών νομοθετών. Μέχρι τότε, περίπου 8.700 στρατιωτικοί είχαν αποχωρήσει, είτε οικειοθελώς είτε ακούσια. Ο Πρόεδρος Τραμπ, μία εβδομάδα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επαναφορά όσων το επιθυμούν, χαρακτηρίζοντας την προηγούμενη πολιτική «άδικη και υπερβολική».

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι το Υπουργείο δίνει προτεραιότητα στις υποθέσεις επαναπρόσληψης και προσφέρει νέα κίνητρα, όπως αναδρομική αποζημίωση, επιλογές θητείας και γεωγραφική σταθερότητα, για να διευκολύνει την επιστροφή των στρατιωτικών στην υπηρεσία