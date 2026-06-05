ΗΠΑ: Πεζόδρομο που θα φέρει το όνομα του στο Μνημείο του Λίνκολν θέλει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να κατασκευάσει έναν πεζόδρομο που θα φέρει το όνομά του κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν, ένα από τα εμβληματικότερα κτίρια της Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο δρόμος αυτός θα συνδέει το επιβλητικό μνημείο από λευκό μάρμαρο, που κατασκευάστηκε προς τιμή του προέδρου Αβαράμ Λίνκολν, με τον ποταμό Πότομακ. «Θέλουν να τον αποκαλέσουν πεζόδρομο Τραμπ» είπε στους δημοσιογράφους, στο Οβάλ Γραφείο.

Ο δισεκατομμυριούχος Ρεπουμπλικάνος προσπαθεί αφότου επέστρεψε στην εξουσία να αφήσει το αποτύπωμά του στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, όμως τα κατασκευαστικά σχέδιά του συναντούν εμπόδια από τη δικαιοσύνη.