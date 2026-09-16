ΗΠΑ: Πώληση – μαμούθ τουλάχιστον 40.000 βομβών στο Ισράηλ

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται να προχωρήσει στην παράδοση στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας - δεκάδων χιλιάδων - βομβών, ανέφεραν χθες Τρίτη μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο.

Η πληροφορία αυτή, στην οποία αναφέρθηκαν η Washington Post και η New York Times στις ψηφιακές εκδόσεις τους, αντανακλά τη συνέχιση της αμερικανικής υποστήριξης στο Ισραήλ, ο στρατός του οποίου συνεχίζει, παρά την κατάπαυση του πυρός, να βομβαρδίζει σχεδόν καθημερινά τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των δυο εφημερίδων, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την πώληση τουλάχιστον 40.000 βομβών έναντι 2,8 δισεκατομμυρίων στο Ισραήλ. Η πώληση θα χρηματοδοτηθεί έμμεσα και εν μέρει από τους αμερικανούς φορολογούμενους.

Όταν ήλθε σε επαφή μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ περιορίστηκαν να αναφέρουν πως δεν επιθυμούν να σχολιάσουν.

Στις βόμβες που θα παραδοθούν συμπεριλαμβάνονται ιδίως 20.000 MK84, βόμβες βάρους ενός τόνου, από τις πιο ισχυρές στο αμερικανικό οπλοστάσιο, που μπορούν να στέλνουν φονικά θραύσματα ως και 370 μέτρα από το σημείο ρίψης τους, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Η New York Times τονίζει πως ακόμη κι αν το Κογκρέσο εναντιωθεί - θα μπορούσε, στη θεωρία τουλάχιστον - στην πώληση αυτή, η αμερικανική κυβέρνηση έχει εργαλεία για να το παρακάμψει.

Η ιστορική υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ διχάζει ολοένα περισσότερο τις ΗΠΑ. Αρκετοί δημοκρατικοί διεξάγουν εκστρατεία ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου βάζοντας στο επίκεντρο τη μείωση της, καταγγέλλοντας τους θανάτους δεκάδων χιλιάδων αμάχων Παλαιστίνιων στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Αφότου τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου 2025 στη Γάζα κατάπαυση του πυρός έπειτα από διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.300 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακο. Ο ισραηλινός στρατός υπέστη έξι απώλειες το ίδιο διάστημα, πέντε στρατιωτικών και πολίτη συμβασιούχου του, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.