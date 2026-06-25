ΗΠΑ: Πράσινο φως από το Ανώτατο Δικαστήριο για την μαζική απέλαση μεταναστών

To πράσινο φως για μαζική απέλαση χιλιάδων μεταστατών από τις ΗΠΑ έδωσε σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί, δικαιώνοντας την κυβέρνηση Τραμπ και δίνοντας την άδεια να ανακληθεί το καθεστώς προστασίας 350.000 Αϊτινών και 6.000 Σύρων.

Στην απόφαση του, με ψήφους 6 έναντι 3, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι ο νόμος δεν επιτρέπει στα δικαστήρια να ελέγχουν τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας σε ό,τι αφορά το Καθεστώς Προσωρινής Προστασίας (TPS). Η απόφαση αυτή μπορεί να επηρεάσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους.

Το TPS, που προστατεύει τους δικαιούχους από την απέλαση και τους παρέχει το δικαίωμα εργασίας στις ΗΠΑ, χορηγείται προσωρινά σε μετανάστες, η ασφάλεια των οποίων απειλείται στη χώρα καταγωγής τους λόγω πολέμων, φυσικών καταστροφών ή άλλων «έκτακτων» συνθηκών.

Η πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, που αντικαταστάθηκε τον Μάρτιο από τον Μαρκγουέιν Μάλιν, ανακάλεσε το TPS για περίπου 15 εθνικότητες, κάτι που σημαίνει ότι τουλάχιστον 1 εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της απέλασης. Για τις άλλες προσφυγές στα δικαστήρια δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις.

Αυτό το καθεστώς ίσχυε για τους Αϊτινούς και τους Σύρους μέχρι σήμερα, που λήφθηκε απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Τα κατώτερα δικαστήρια υπερέβησαν την εξουσία τους όταν εξέτασαν κατά πόσο είναι νομικά έγκυρες οι αποφάσεις της κυβέρνησης, γράφει ο συντηρητικός δικαστής Σάμιουελ Αλίτο, ο οποίος απέρριψε το επιχείρημα του δικηγόρου των Αϊτινών, σύμφωνα με τους οποίους η ανάκληση του TPS για τους πολίτες αυτής της φτωχότερης χώρας της Αμερικής υποκινήθηκε από τη «φυλετική εχθρότητα του προέδρου απέναντι στους μη λευκούς μετανάστες».

«Καμία από τις δηλώσεις του προέδρου ή της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας δεν είχε ανοιχτά ρατσιστικό χαρακτήρα», έκρινε ο Αλίτο.

Εκτός από τους Αϊτινούς και τους Σύρους, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου απειλεί τα δικαιώματα περισσότερων από 1 εκατομμύριο μεταναστών από 17 χώρες, που μέχρι πρόσφατα βασίζονταν στον TPS, σχολίασε η μη κυβερνητική οργάνωση Global Refuge.