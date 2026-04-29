ΗΠΑ: Προχωρούν στην έκδοση διαβατηρίων με το πορτραίτο του Τραμπ

Περιορισμένος αριθμός συλλεκτικών διαβατηρίων που θα φέρουν το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ θα κυκλοφορήσει σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Πρόκειται για ένα ακόμη παράδειγμα όπου η κυβέρνηση συνδέει το όνομα ή την εικόνα του Αμερικανού προέδρου με δημόσια περιουσία.

Τα διαβατήρια θα κυκλοφορήσουν στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250η επέτειο από την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας τον Ιούλιο, σημείωσε σε ανακοίνωσή του, η οποία δεν αναφέρει ότι θα φέρουν την εικόνα του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ.

Οι απεικονίσεις που δημοσιοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δείχνουν το πορτρέτο του Τραμπ να εμφανίζεται σε μια σελίδα του διαβατηρίου απέναντι από μια εικόνα από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776.

April 28, 2026

"Αυτά τα διαβατήρια θα φέρουν εξατομικευμένο εικαστικό ενώ θα διατηρήσουν τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας που καθιστούν τα αμερικανικά διαβατήρια τα ασφαλέστερα έγγραφα στον κόσμο", είπε ο Πίγκοτ.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν είναι σαφές αν οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν να επιλέξουν να μη λάβουν το συλλεκτικό διαβατήριο. Πάντως, αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε ότι δεν θα υπάρξει επιπλέον χρέωση για κάποιον που θα θελήσει να του χορηγηθεί ένα από αυτά τα περιορισμένα σε αριθμό διαβατήρια.

Επίσης, το Νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ανακοινώσει σχέδια για την έκδοση ενός συλλεκτικού χρυσού νομίσματος με την εικόνα του Τραμπ με αφορμή την επέτειο από την ίδρυση της χώρας και το υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει ότι τα χαρτονομίσματα θα φέρουν την υπογραφή του Τραμπ, η πρώτη φορά που εν ενεργεία πρόεδρος υπογράφει αμερικανικό χαρτονόμισμα.

Από τις αρχές του περασμένου έτους που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει προσθέσει το όνομά του σε εμβληματικά κτίρια της Ουάσινγκτον, σε μια νέα κλάση πολεμικών πλοίων, σε ένα πρόγραμμα βίζας για εύπορους ξένους, σε μια ιστοσελίδα συνταγογράφησης φαρμάκων του αμερικανικού δημοσίου και σε ομοσπονδιακούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς για παιδιά.