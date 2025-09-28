ΗΠΑ: Προς απέλαση επικεφαλής σχολείων στην Αϊόβα - Στο στόχαστρο της υπηρεσίας μετανάστευσης

Οι αρχές έθεσαν τον επικεφαλής του μεγαλύτερου σχολικού διαμερίσματος της Αϊόβα των ΗΠΑ σε διοικητική άδεια το Σάββατο, μια μέρα μετά τη σύλληψή του από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι βρισκόταν παράνομα στη χώρα.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, το σχολικό συμβούλιο του Ντε Μόιν ψήφισε ομόφωνα να θέσει τον επιθεωρητή Ίαν Ρόμπερτς σε άδεια με αποδοχές κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης διάρκειας τριών λεπτών.

Το συμβούλιο δήλωσε ότι ο Ρόμπερτς δεν ήταν σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του για την περιφέρεια των 30.000 μαθητών και ανέφερε ότι οι αρχές θα επανεκτιμούσαν την κατάστασή του μετά τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών.

Μετά τη συνεδρίαση, η πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου Τζάκι Νόρις διάβασε μία δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι η είδηση της σύλληψης του Ρόμπερτς την Παρασκευή έκανε τη μέρα «δυσάρεστη», αλλά σημείωσε ότι τα μέλη του συμβουλίου δεν είχαν ακόμη όλα τα στοιχεία.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) δήλωσε ότι οι πράκτορες συνέλαβαν τον Ρόμπερτς επειδή βρισκόταν παράνομα στη χώρα, δεν είχε άδεια εργασίας και ήταν αντικείμενο τελικής διαταγής απέλασης που εκδόθηκε το 2024.

Οι πράκτορες της ICE σταμάτησαν τον Ρόμπερτς ενώ οδηγούσε ένα όχημα του σχολείου και η υπηρεσία δήλωσε ότι στη συνέχεια κατέφυγε σε μια δασώδη περιοχή πριν συλληφθεί με τη βοήθεια των αστυνομικών της Πολιτειακής Αστυνομίας της Αϊόβα.

Κρατήθηκε στη φυλακή του Woodbury County στο Sioux City, στη βορειοδυτική Αϊόβα, περίπου 150 μίλια από το Des Moines.

«Θέλω να είμαι σαφής, κανείς εδώ δεν γνώριζε για τυχόν ζητήματα ιθαγένειας ή μετανάστευσης που ενδεχομένως αντιμετώπιζε ο Δρ Ρόμπερτς», δήλωσε η Νόρις. «Οι κατηγορίες που έθεσε η ICE εναντίον του Δρ Ρόμπερτς είναι πολύ σοβαρές και τις αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα».

Ο Νόρις είπε ότι ο Ρόμπερτς έχει προσλάβει ένα δικηγορικό γραφείο στο Ντε Μόιν για να τον εκπροσωπήσει. Ο δικηγόρος Αλφρέντο Πάρις επιβεβαίωσε ότι το γραφείο του εκπροσωπεί τον Ρόμπερτς, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεσή του.

Ο Νόρις επανέλαβε επίσης ότι η περιφέρεια είχε κάνει έλεγχο του ιστορικού του Ρόμπερτς πριν από την πρόσληψή του, ο οποίος δεν έδειξε κανένα πρόβλημα, και ότι ο ίδιος υπέγραψε ένα έντυπο στο οποίο βεβαίωνε ότι ήταν Αμερικανός πολίτης.

Μια εταιρία που βοήθησε στην αναζήτηση επιθεωρητή το 2023 προσέλαβε επίσης μια άλλη εταιρεία για να διενεργήσει «ολοκληρωμένο έλεγχο ποινικού μητρώου, πιστωτικής ικανότητας και ιστορικού» του Ρόμπερτς, ο οποίος δεν έδειξε κανένα πρόβλημα σχετικά με την υπηκοότητα, είπε η Νόρις.

Επίσης το Σάββατο, το υπουργείο Παιδείας της Αϊόβα εξέδωσε μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι ο Ρόμπερτς δήλωσε ότι ήταν Αμερικανός πολίτης όταν υπέβαλε αίτηση για άδεια διοικητικού υπαλλήλου.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικών Εξεταστών της Αϊόβα διεξήγαγε έλεγχο ποινικού μητρώου με τις κρατικές και ομοσπονδιακές αρχές πριν εκδώσει την άδεια.

Το υπουργείο ανέφερε ότι εξετάζει τις διαδικασίες πρόσληψης του σχολικού διαμερίσματος Ντε Μόιν για να διασφαλίσει ότι τα άτομα έχουν άδεια εργασίας στις ΗΠΑ.

Ο Ρόμπερτς είχε δηλώσει προηγουμένως ότι γεννήθηκε από γονείς μετανάστες από τη Γουιάνα και πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 στον στίβο για τη Γουιάνα.

Η ICE ανέφερε ότι εισήλθε στις ΗΠΑ με φοιτητική βίζα το 1999. Ένας πρώην ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας της Γουιάνας θυμήθηκε το Σάββατο τον Ρόμπερτς ως μεσοσταθμικό δρομέα που θα μπορούσε να είχε ανέβει στην ιεραρχία της αστυνομικής δύναμης της νοτιοαμερικανικής χώρας αν δεν είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ πριν από δεκαετίες.

Ο συνταξιούχος βοηθός επιθεωρητής της Αστυνομικής Δύναμης της Γουιάνας, Paul Slowe, είπε ότι ο Ρόμπερτς εισήλθε στην Αστυνομική Δύναμη μετά την αποφοίτησή του από την τυπική στρατιωτική σχολή αξιωματικών της χώρας.

«Υπηρέτησε για μερικά χρόνια και μετά έφυγε. Δεν απολύθηκε ούτε αποτάχθηκε ατιμωτικά, απλά προχώρησε», είπε ο Slowe στο Associated Press. «Ήταν ένας καλός, πολλά υποσχόμενος και πειθαρχημένος άνθρωπος».