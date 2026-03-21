ΗΠΑ: Πρωτοφανές κύμα καύσωνα στις δυτικές πολιτείες

Αντιμέτωπες με πρωτοφανές κύμα καύσωνα βρίσκονται οι δυτικές αμερικανικές πολιτείες, καθώς ο υδράργυρος σκαρφάλωσε πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, ένα φαινόμενο που ειδικοί αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή.

«Ήμουν ενθουσιασμένος που θα πήγαινα να γυμναστώ στον ήλιο και να μαυρίσω λίγο, αλλά ύστερα από λίγες έλξεις, ίδρωνα όσο συνήθως έπειτα από δύο ώρες προπόνησης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Κρεγκ Μπόιλ, ένας 30χρονος καθηγητής από το Λος Άντζελες. «Κουράζομαι πολύ πιο γρήγορα και πρέπει να πίνω πολύ νερό», συμπλήρωσε.

Στο Παλμ Σπρινγκς, ανατολικά του Λος Άντζελες, καταγράφηκε την Πέμπτη μέγιστη θερμοκρασία 41,5°C – πρωτοφανής για Μάρτιο από τότε που υπάρχουν αρχεία (1893), σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Στο Φοίνιξ της Αριζόνας (νοτιοδυτικά) καταγράφηκε την ίδια ημέρα μέγιστη θερμοκρασία 40,5°C, επίσης ρεκόρ για αυτήν την εποχή του χρόνου, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν πως ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς το σαββατοκύριακο.

Μετεωρολογικός σταθμός κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, στη λίμνη Μαρτίνεθ, ανέφερε μέγιστη θερμοκρασία 43°C, σύμφωνα με ένδειξη που δεν έχει επαληθευτεί. Εάν επιβεβαιωθεί επισήμως, θα πρόκειται για ρεκόρ όλων των εποχών στις ΗΠΑ για τον μήνα Μάρτιο.

Αυτό το κύμα πρωτοφανούς καύσωνα, το οποίο επηρεάζει εκατομμύρια Αμερικανούς, με θερμοκρασίες που υπερβαίνουν κατά 17 βαθμούς τον μέσο όρο για την εποχή, θα ήταν «σχεδόν αδύνατο αυτήν την εποχή του χρόνου σε έναν κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή», επισημαίνουν επιστήμονες που μελετούν τη σύνδεση ακραίων καιρικών φαινομένων με την κλιματική αλλαγή.

Στη νότια Καλιφόρνια, οι μετεωρολόγοι έχουν εκδώσει προειδοποίηση για «ακραίες συνθήκες καύσωνα» μέχρι το βράδυ της Παρασκευής (ξημερώματα Σαββάτου στην Ελλάδα). Στην Αριζόνα, ανάλογη προειδοποίηση ισχύει μέχρι το βράδυ της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα).

«Έχουμε συνηθίσει τη ζέστη, είμαστε από το Τέξας, αλλά είναι πολύ νωρίς για να κάνει τόση ζέστη», δήλωσε στο AFP η Σάρον Τζόουνς, η οποία βρίσκεται οικογενειακώς στο Λος Άντζελες. «Αποφασίσαμε να μην μείνουμε έξω για πολύ», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Weather Channel, τουλάχιστον 65 πόλεις στις δυτικές αμερικανικές πολιτείες έχουν καταγράψει θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Μάρτιο.