ΗΠΑ: Ψηφίζεται από τη Γερουσία η συμφωνία για να τερματιστεί το shutdown και η δημοσιονομική παράλυση

Η συμφωνία ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών γερουσιαστών για να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ ως τον Ιανουάριο ξεπέρασε το πρώτο εμπόδιο, εγκρίθηκε από τη Γερουσία.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με τις ψήφους επτά δημοκρατικών και ενός ανεξάρτητου, η άνω Βουλή των ΗΠΑ ενέκρινε (60-40) το προσωρινό μέτρο. Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ραντ Πολ ήταν ο μόνος στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που ψήφισε κατά.
Όπως είχε προαναγγείλει, τη συμφωνία καταψήφισε επίσης ο ηγέτης της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ. Δεν είναι ξεκάθαρο ως αυτό το στάδιο αν η συμφωνία θα εγκριθεί κι από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
«Θα λέγαμε ότι πλησιάζουμε στο τέλος του shutdown», διαβεβαίωσε πάντως τον Τύπο ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο αφού πέρασε το σαββατοκύριακο στο οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.
Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν τεθεί από τεχνική άποψη στην ανεργία ή εργάζονται χωρίς να πληρώνονται αφότου ενέσκηψε το shutdown την 1η Οκτωβρίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και στις αερομεταφορές.
