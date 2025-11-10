Μενού

ΗΠΑ: Ψηφίζεται από τη Γερουσία η συμφωνία για να τερματιστεί το shutdown και η δημοσιονομική παράλυση

Η συμφωνία για να τερματιστεί το shutdown στις ΗΠΑ ξεπερνά το πρώτο εμπόδιο και ψηφίζεται από τη Γερουσία.

Reader symbol
Newsroom
Λευκός Οίκος ΗΠΑ
Λευκός Οίκος | AP Photo/J. Scott Applewhite
  • Α-
  • Α+

Η συμφωνία ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών γερουσιαστών για να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ ως τον Ιανουάριο ξεπέρασε το πρώτο εμπόδιο, εγκρίθηκε από τη Γερουσία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με τις ψήφους επτά δημοκρατικών και ενός ανεξάρτητου, η άνω Βουλή των ΗΠΑ ενέκρινε (60-40) το προσωρινό μέτρο. Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ραντ Πολ ήταν ο μόνος στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που ψήφισε κατά.

Όπως είχε προαναγγείλει, τη συμφωνία καταψήφισε επίσης ο ηγέτης της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ. Δεν είναι ξεκάθαρο ως αυτό το στάδιο αν η συμφωνία θα εγκριθεί κι από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Θα λέγαμε ότι πλησιάζουμε στο τέλος του shutdown», διαβεβαίωσε πάντως τον Τύπο ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο αφού πέρασε το σαββατοκύριακο στο οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν τεθεί από τεχνική άποψη στην ανεργία ή εργάζονται χωρίς να πληρώνονται αφότου ενέσκηψε το shutdown την 1η Οκτωβρίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και στις αερομεταφορές.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ