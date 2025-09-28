Μενού

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία στο Μίσιγκαν

Οι αρχές βρίσκονται στην εκκλησία και επιχειρούν να εντοπίσουν τα θύματα και να σβήσουν την φωτιά.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία
Αστυνομία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Σοβαρό περιστατικό συνέβη στην πόλη Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν, Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι αρχές ανταποκρίνονται σε αναφορές για ενεργό ένοπλο δράστη εντός εκκλησίας.

Το περιστατικό αφορά την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για θύματα.

Βίντεο από το σημείο δείχνει την εκκλησία να φλέγεται, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν στην περιοχή. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να έχουν σημάνει συναγερμό και να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τον δράστη νεκρό.

Δεν έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του δράστη ή τον αριθμό των θυμάτων, ενώ η πυρκαγιά εντός του ναού περιπλέκει την επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ