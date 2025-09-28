Σοβαρό περιστατικό συνέβη στην πόλη Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν, Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι αρχές ανταποκρίνονται σε αναφορές για ενεργό ένοπλο δράστη εντός εκκλησίας.

Το περιστατικό αφορά την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για θύματα.

BREAKING - Grand Blanc Township Police Department in Michigan: "There’s has been an active shooter at the church of Latter Day Saints on McCandlish Rd. There are multiple victims and the shooter is down. There is NO threat to the public at this time.

The church is actively on… pic.twitter.com/wOlBXHSB5o — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2025

Βίντεο από το σημείο δείχνει την εκκλησία να φλέγεται, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν στην περιοχή. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να έχουν σημάνει συναγερμό και να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τον δράστη νεκρό.

BREAKING: Video shows church on fire as officials respond to active shooter with multiple victims at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan. pic.twitter.com/pQDd0UZPEu — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2025

Δεν έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του δράστη ή τον αριθμό των θυμάτων, ενώ η πυρκαγιά εντός του ναού περιπλέκει την επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.