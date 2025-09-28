Σοβαρό περιστατικό συνέβη στην πόλη Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν, Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι αρχές ανταποκρίνονται σε αναφορές για ενεργό ένοπλο δράστη εντός εκκλησίας.
Το περιστατικό αφορά την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για θύματα.
Βίντεο από το σημείο δείχνει την εκκλησία να φλέγεται, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν στην περιοχή. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να έχουν σημάνει συναγερμό και να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.
οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τον δράστη νεκρό.
Δεν έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του δράστη ή τον αριθμό των θυμάτων, ενώ η πυρκαγιά εντός του ναού περιπλέκει την επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.
