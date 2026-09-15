ΗΠΑ: «Ρώσος ολιγάρχης χρηματοδότησε τη γαμήλια δεξίωση του γιου του Ντόναλντ Τραμπ»

Ρώσος ολιγάρχης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του πρωτότοκου γιου του προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε σήμερα ο ιστότοπος ProPublica.

Το δημοσίευμα κατονομάζει τον Ουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (IBA), ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ProPublica, ο Κρεμλιόφ έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον χλιδάτο γάμο στις Μπαχάμες. Μόνο η ενοικίαση ιδιωτικού νησιού λέγεται ότι κόστισε περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, ενώ το σόου πυροτεχνημάτων φέρεται να στοίχισε γύρω στα 70.000 δολάρια.

«Για τη φιλία δεν απαιτείται πολιτικό κίνητρο. Η γενναιοδωρία δεν κρύβει απαραίτητα σκοπιμότητες. Και ορισμένες φορές ένα γαμήλιο δώρο είναι απλώς ένα γαμήλιο δώρο», σχολίασε στο Instagram η νύφη του Τραμπ, Μπετίνα Άντερσον, μετά τη δημοσίευση του επίμαχου ρεπορτάζ.

New: Russian oligarch Umar Kremlev footed the bill for hundreds of thousands of dollars of wedding expenses at Donald Trump Jr.’s lavish wedding, including renting out a private island and paying for the fireworks show. https://t.co/5eAkam17gM — ProPublica (@propublica) September 14, 2026

«Ο καλός μας φίλος Ουμάρ διοργάνωσε με μεγάλη γενναιοδωρία δυο υπέροχες γιορτινές βραδιές για εμάς, μετά τον γάμο μας», δήλωσε. Έκανε λόγο για «ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο από έναν φίλο», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του ζεύγους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ProPublica, ο Κρεμλιόφ είχε γνωρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ λίγο πριν από τον γάμο, τον Μάιο, και ήταν μεταξύ αρκετών ρώσων προσκεκλημένων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπος με κατηγορίες για σχέσεις με μέλη της ρωσικής ελίτ. Το 2016, η ρωσική κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να επηρεάσει τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές προκειμένου να ευνοήσει τον Τραμπ, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας των ΗΠΑ.