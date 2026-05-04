Ο Ρούντι Τζουλιάνι (Rudy Giuliani) πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και μακροχρόνιος υποστηρικτής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται σε «σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση» στο νοσοκομείο, δήλωσε ο εκπρόσωπός του σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

Λίγο μετά τη δημοσίευση της ανάρτησης του Γκούντμαν, ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο υπέροχος Ρούντι Τζουλιάνι, ένας Αληθινός Πολεμιστής και ο Καλύτερος Δήμαρχος στην Ιστορία της Νέας Υόρκης, με καμία απόσταση, νοσηλεύτηκε και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση».

Συνέχισε επαινώντας τις προσπάθειες του Τζουλιάνι να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020 εκ μέρους του, προσθέτοντας ότι «του φέρθηκαν τόσο άσχημα οι τρελοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς».

Ο Γκούντμαν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Τζουλιάνι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στα τέλη του περασμένου έτους. Έγινε γνωστός ως «Δήμαρχος της Αμερικής» αφού ηγήθηκε της Νέας Υόρκης μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020, ο Τζουλιάνι και άλλοι σύμβουλοι ταξίδεψαν σε όλη τη χώρα κατηγορώντας τον αντίπαλο του Τραμπ - τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν - ότι προσπάθησε να κλέψει τις εκλογές και έκανε ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τα αποτελέσματα.

Αργότερα, ένα δικαστήριο τον ανάγκασε να πληρώσει δύο εκλογικούς υπαλλήλους, τους οποίους είχε κατηγορήσει για απάτη στις εκλογές, 148 εκατομμύρια δολάρια (108 εκατομμύρια λίρες) για δυσφήμιση.

«Ο δήμαρχος Τζουλιάνι είναι ένας μαχητής που έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στη ζωή του με ακλόνητη δύναμη και αγωνίζεται με το ίδιο επίπεδο δύναμης αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Γκούντμαν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

