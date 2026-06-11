ΗΠΑ: Σε lockdown το Πεντάγωνο - Εκκενώνονται τμήματά του

Πολλοί όροφοι και διάδρομοι μέσα στο Πεντάγωνο έχουν τεθεί σε lockdown και άλλοι εκκενώνονται, εξαιτίας ενός «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά», ανέφεραν τρεις πηγές που γνωρίζουν και η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.
Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, επιβεβαίωσε την Πέμπτη 11 Ιουνίου, σύμφωνα με το CNN, ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου «έχουν εντοπίσει ένα πρόβλημα ποιότητας αέρα που απαιτεί προληπτικά μέτρα μέχρι να προσδιορίσουμε τη σημασία του».
«Το Υπουργείο εφαρμόζει τυποποιημένα πρωτόκολλα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής περιορισμού της πληγείσας περιοχής», δήλωσε ο Παρνέλ. «Ομάδες αντιμετώπισης βρίσκονται στη θέση τους και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους ενοίκους του κτιρίου», προσθέτει.
Η ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών της Υπηρεσίας Προστασίας Δυνάμεων του Πενταγώνου των ΗΠΑ βρίσκεται στο σημείο, όπου συνδράμει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας Άρλινγκτον, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του τμήματος, λοχαγό Τζέιμι Τζιλ.
Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Επείγουσας Ανάγκης του Άρλινγκτον ανέφερε ότι η Ομάδα Επικίνδυνων Υλικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Άρλινγκτον επιχειρεί στο Πεντάγωνο «κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού με επικίνδυνα υλικά».
Οι όροφοι δύο έως πέντε στους διαδρόμους τέσσερα έως επτά του εκτεταμένου συγκροτήματος του Πενταγώνου έχουν κλειδωθεί, ανέφεραν δύο από τις πηγές.
Η τρίτη πηγή δήλωσε στο CNN ότι οι αστυνομικοί στο κτίριο φορούν μάσκες αερίων και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό χημικών.
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