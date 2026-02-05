Μενού

ΗΠΑ: Σινεμά τρόλαρε στη μαρκίζα το ντοκιμαντέρ «Μελάνια» και η Amazon τους απαγόρευσε την προβολή

Κινηματογράφος που θεώρησε ότι το ντοκιμαντέρ Μελάνια είναι «ανεξήγητο έργο ματαιοδοξίας» τρόλαρε το προμο της προβολής στη μαρκίζα.

Εκλογές ΗΠΑ 2024: Το φιλί του Ντόναλντ Τραμπ στη Μελάνια
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Μελάνια Τραμπ | (AP Photo/Alex Brandon)
Το ντοκιμαντέρ «Μελάνια», της Μελάνια Τραμπ έκανε πρεμιέρα σε πολλές χώρες διεθνώς, εντός και εκτός ΗΠΑ. Σε μια πόλη ωστόσο, η ταινία κόπηκε απότομα, με εντολή Amazon

Σύμφωνα με ανάρτηση ενός κινηματογράφου στο Όρεγκον, η Amazon έδωσε εντολή να σταματήσουν την προβολή, η οποία προκάλεσε εκατοντάδες αντιδράσεις και σχόλια.

Συγκεκριμένα, η μαρκίζα ανέφερε την εξής χιουμοριστική αλλά και πολιτική ατάκα: «Για να νικήσεις τον εχθρό σου, πρέπει να τον γνωρίζεις» – μια αναφορά στο βιβλίο του Σουν Τζου «Η Τέχνη του Πολέμου».

Η επιγραφή του κινηματογράφου άλλαξε στη συνέχεια και ανέφερε: «Η Amazon τηλεφώνησε. Η επιγραφή μας τους έκανε έξαλλους. Όλες οι προβολές του “Melania” ακυρώθηκαν. Δείξτε την υποστήριξή σας στο Whole Foods», σύμφωνα με φωτογραφία που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο διευθυντής του κινηματογράφου, Jordan Perry, ανέφερε ότι έπαιξαν την ταινία μόνο και μόνο για να υπάρξει αυτή η προσέγγιση. «Έτσι, για να γεμίσουμε μια αίθουσα, γιατί να μη φέρουμε αυτό το ανεξήγητο έργο ματαιοδοξίας της συζύγου του νυν προέδρου;», έγραψε.

