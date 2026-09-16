ΗΠΑ: Σκληρή πολιτική κόντρα στο Κογκρέσο για τον διευθυντή του FBI

Γερουσιαστές των δημοκρατικών κατηγόρησαν τον διευθυντή του FBI, τον Κας Πατέλ, κατά τη διάρκεια επεισοδιακής ακρόασης στο αμερικανικό Κογκρέσο χθες Τρίτη, για κατάχρηση της θέσης του στην ηγεσία της ομοσπονδιακής αστυνομίας και ιδίως εκφοβισμούς δημοσιογράφων.

Ο κ. Πατέλ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές, δίνοντας έμφαση από την πλευρά του στο ότι ο απολογισμός του στην υπηρεσία δείχνει μείωση της εγκληματικότητας, εντατικοποίηση του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών και των απατών.

Ο διευθυντής του FBI και δημοκρατικοί πολιτικοί αντάλλαξαν σφοδρές φραστικές επιθέσεις, συχνά επί προσωπικού, στη συνεδρίαση της επιτροπής δικαστικών υποθέσεων της Γερουσίας με μαραθώνια διάρκεια, κάπου 4,5 ωρών.

«Χρησιμοποιείτε την υπηρεσία σας σαν τραμπούκος, για να καταδιώκετε δημοσιογράφους», κατήγγειλε ο Κόρι Μπούκερ, δημοκρατικός γερουσιαστής του Νιου Τζέρζι. «Δημοσιογράφοι γράφουν κάτι για τον πρόεδρο, κι η υπηρεσία σας κάνει εφόδους στα σπίτια τους και κλητεύει τις μητέρες τους να παρουσιαστούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

«Δημοσιογράφος γράφει κάτι για εσάς κι η υπηρεσία σας βάζει το όνομά της σε φάκελο κι αρχίζει να διενεργεί έρευνα», ανέφερε ακόμη.

Ο Κας Πατέλ αντέκρουσε τις κατηγορίες αυτές, έκανε λόγο για «απόλυτα ψέματα» και αρνήθηκε πως χρησιμοποίησε μέσα ή πόρους του FBI για να βάλει στο στόχαστρο δημοσιογράφους.

Τον Απρίλιο, ο διευθυντής του FBI υπέβαλε μήνυση και αγωγή, ζητώντας 250 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση, εναντίον του περιοδικού The Atlantic και της συντάκτριας κειμένου που χαρακτήρισε «δυσφημιστική θρυαλλίδα».

Στο κείμενο αυτό, ο κ. Πατέλ κατηγορείται μεταξύ άλλων πως πίνει υπερβολικά και συχνά - κάτι που θα μπορούσε να του στοιχίσει το αξίωμα.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο MS Now, το FBI άρχισε να διενεργεί «έρευνα για εσωτερικές απειλές» εξαιτίας του άρθρου του περιοδικού.

Αφότου ανέλαβε επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, ο Κας Πατέλ κατηγορήθηκε επίσης ότι επιδόθηκε σε εκκαθαρίσεις πρακτόρων που δεν θεωρούσε αρκετά πιστούς στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ανάμεσα στους πράκτορες που καθαίρεσε ή απέπεμψε αρκετοί είχαν εργαστεί σε υποθέσεις ποινικής φύσης που αφορούσαν τον ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο αφού εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο το 2021.

Ερωτηθείς σχετικά από γερουσιαστές χθες, ο κ. Πατέλ διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν «εκκαθαρίσεις», ότι οι περισσότεροι πράκτορες που εγκατέλειψαν την υπηρεσία το έπραξαν οικειοθελώς.