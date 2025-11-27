ΗΠΑ: Σοβαρά τραυματισμένος ο Αφγανός δράστης της επίθεσης στους εθνοφρουρούς

Ο σοβαρά τραυματισμένος ύποπτος για την επίθεση με τη χρήση πυροβόλου όπλου εναντίον δυο ανδρών της εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο χθες Τετάρτη είναι Αφγανός, μεταδίδουν ΜΜΕ στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους η εφημερίδα Washington Post και το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI), η οποία ανέλαβε να διενεργήσει την έρευνα για την υπόθεση, δεν απάντησε αμέσως όταν το Γαλλικό Πρακτορείο της ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία αυτή.

Ο ύποπτος, που έχει συλληφθεί και φέρεται να έδρασε μόνος, τραυματίστηκε βαριά, όπως και οι δυο εθνοφρουροί, ανέφερε νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας πως σε κάθε περίπτωση θα «πληρώσει ακριβά».