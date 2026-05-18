ΗΠΑ: Σοκαριστικό βίντεο από τη σύγκρουση μαχητικών στον αέρα

Δύο μαχητικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια επίδειξης στις ΗΠΑ. Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή του περιστατικού.

μαχητικά ΗΠΑ
Η στιγμή της σύγκρουσης των μαχητικών αεροσκαφών | @Osinttechnical / X
Δύο μαχητικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια του αεροπορικού σόου Gunfighters Skies Air Show στο Αϊντάχο των ΗΠΑ.

Το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (17/5), περίπου τρία χιλιόμετρα βορειοδυτικά της βάσης Mountain Home, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επίεδιξη.

Όπως διακρίνεται στο υλικό που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, οι τέσσερις πιλότοι εκτινάχτηκαν από τα μαχητικά αεροσκάφη και τούς παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σημειώνεται ότι κανείς άλλος στο έδαφος δεν τραυματίστηκε, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

ΚΟΣΜΟΣ