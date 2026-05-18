Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί το Ιράν με σφοδρότερα πλήγματα καθώς δηλώνει πως ο χρόνος «τελειώνει» για την Τεχεράνη.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο Axios «ο χρόνος τρέχει» για το Ιράν και προειδοποίησε ότι εάν το ιρανικό καθεστώς δεν υποβάλει μια καλύτερη προσφορά για μια συμφωνία «θα πληγεί πολύ περισσότερο».

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Τραμπ θέλει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η απόρριψη πολλών από τα αιτήματά του από την πλευρά του Ιράν και η άρνησή του να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, έχει θέσει ξανά στο τραπέζι τη στρατιωτική επιλογή.

Ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει μια συνάντηση στην Αίθουσα Επιχειρήσεων με την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας την Τρίτη (19/05) για να συζητήσουν τις επιλογές για στρατιωτική δράση, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Χάρτης AI του Τραμπ με βέλη προς το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανάρτησε στο Truth Social εικόνα με τεχνητή νοημοσύνη που δείχνει χάρτη της Μέσης Ανατολής με την αμερικανική σημαία και βέλη να κατευθύνονται προς το Ιράν.

Την ίδια ώρα ο Τραμπ απειλεί πως «δεν θα απομείνει τίποτα» από το Ιράν αν η κυβέρνηση της χώρας δεν κλείσει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Για το Ιράν, το ρολόι χτυπάει. Οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Πριν από το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ, η Τεχεράνη απηύθυνε προειδοποίηση στην Ουάσιγκτον.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να ξέρει πως εάν (...) το Ιράν υποστεί επίθεση εκ νέου, οι πόροι και ο στρατός της χώρας του θα βρεθούν μπροστά σε σενάρια άνευ προηγουμένου, επιθετικά, εκπληκτικά και ταραχώδη», ανέφερε ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Αμπουλφάζλ Σεκαρτσί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο αντιπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Χαμιντρεζά Χατζί-Μπαμπαΐ διεμήνυσε πως εάν στοχοποιηθούν ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, το Ιράν θα πλήξει σε αντίποινα πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Στην άλλη όχθη του Κόλπου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες έπειτα από πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος κοντά σε πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο, στο Μπαράκα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το πλήγμα δεν προκάλεσε τραυματισμούς και δεν διαπιστώθηκε άνοδος των επιπέδων ραδιενέργειας, όμως οι αρχές έκαναν λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση» και η Σαουδική Αραβία για «απειλή για την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιφέρειας».

Άλλα δυο drones αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων κατήγγειλε την «τρομοκρατική» επίθεση, μοιάζοντας να υπονοεί εμπλοκή του Ιράν, που έπληξε επανειλημμένα κράτη της περιοχής αφότου άρχισε ο πόλεμος, αλλά χωρίς να το κατηγορήσει ονομαστικά.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του.