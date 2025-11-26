ΗΠΑ: Σοκαριστικό βίντεο δείχνει μητέρα να χτυπά ανελέητα το παιδί της για τις δουλειές του σπιτιού

Έντονη κατακραυγή έχει προκληθεί στις ΗΠΑ μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει την 44χρονη δασκάλα Ράντι Νικόλ Τζάκσον Στέιπλς να χτυπάει βάναυσα τον 12χρονο γιο της επειδή δεν είχε ολοκληρώσει τις δουλειές του σπιτιού.

Στο επίμαχο βίντεο, η εκπαιδευτικός —η οποία στο παρελθόν είχε τιμηθεί ως «δασκάλα της χρονιάς» στην Αλαμπάμα— φαίνεται να χτυπά με ζώνη το παιδί πάνω από 20 φορές. Μετά τον ξυλοδαρμό, η 44χρονη τον αρπάζει από τα μαλλιά και τον ρίχνει στο πάτωμα.

Η αστυνομία συνέλαβε τη δασκάλα και της ασκήθηκαν κατηγορίες για σκόπιμη κακοποίηση ανηλίκου.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από τον 24χρονο γιο της, ο οποίος το έλαβε από ένα από τα μικρότερα αδέλφια του. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θεωρούσε σωστό η μητέρα του να εργάζεται σε σχολείο, ενώ αποκάλυψε πως είχε κακοποιηθεί και ο ίδιος από εκείνη στο παρελθόν.

Μετά την αποκάλυψη των γεγονότων, η διεύθυνση του Cottage Hill Christian Academy αποφάσισε την άμεση απόλυσή της.

Ο σερίφης της κομητείας Μομπάιλ καταδίκασε το περιστατικό, τονίζοντας:

«Η πειθαρχία οφείλει να διορθώνει, όχι να κακοποιεί. Το να αρπάζει το παιδί από τα μαλλιά, να φωνάζει και να βρίζει με αυτόν τον τρόπο, ειδικά ως εργαζόμενη σε χριστιανικό σχολείο, ήταν αποκρουστικό. Είναι αηδιαστικό να βλέπεις μια μητέρα να φέρεται έτσι στο παιδί της».