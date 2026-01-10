ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνείται ότι υποκινεί τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κάνοντας λόγο για «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο, ανέφερε ότι «αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας».

Νωρίτερα χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στην Ισλαμική Δημοκρατία, προκαλώντας διακοπή του ίντερνετ σε όλη τη χώρα και καταστολή από τις αρχές, τόνισεότι «το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα».

«Μου φαίνεται ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν δυνατό πριν ακόμη και από λίγες εβδομάδες. Παρακολουθούμε την κατάσταση από πολύ κοντά», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στις ιρανικές αρχές.

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», συνέχισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προσθέτοντας: «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει».