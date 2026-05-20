ΗΠΑ: Στην κατηφόρα με σπασμένα φρένα η δημοτικότητα του Τραμπ

Η δημοτικότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έπεσε σχεδόν στο χαμηλότερο σημείο αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, λόγω της μειωμένης έγκρισης που εκφράζουν στο πρόσωπό του οι Ρεπουμπλικάνοι, σύμφωνα με νεότερη δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos.

Η τετραήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, δείχνει ότι το 35% των Αμερικανών εγκρίνει το έργο του προέδρου των ΗΠΑ – μία μονάδα κάτω από το προηγούμενο ποσοστό και μόλις μία επάνω από το χαμηλότερο ποσοστό (34%) που κατέγραψε άλλη δημοσκόπηση τον περασμένο μήνα. Στην αρχή της θητείας του, τον Ιανουάριο του 2025, η δημοτικότητά του ανερχόταν στο 47%.

Η δημοτικότητα του προέδρου πλήττεται από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, μετά την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, τον Φεβρουάριο. Στις ΗΠΑ, η τιμή στην αντλία έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 50% και οι Ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοι του Τραμπ ανησυχούν, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου.

Η δυσαρέσκεια εξαπλώνεται και στο κόμμα του Τραμπ. Πάνω από δύο στους δέκα (21%) Ρεπουμπλικάνους λένε ότι αποδοκιμάζουν την απόδοση του προέδρου – συγκριτικά, τον Ιανουάριο του 2025 το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 5%. Το 79% (91% στην αρχή της θητείας του) λέει πάντως ότι ο πρόεδρος κάνει καλή δουλειά.

Οι Ρεπουμπλικάνοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι κυρίως με τον τρόπο που ο Τραμπ χειρίζεται το αυξημένο κόστος διαβίωσης για τους Αμερικανούς πολίτες, ένα θέμα που είχε υποσχεθεί να αντιμετωπίσει προεκλογικά. Μόνο το 47% εγκρίνει τους χειρισμούς του στο θέμα αυτό ενώ το 46% λέει ότι δεν κάνει καλή δουλειά. Συνολικά, μόνο ένας στους πέντε Αμερικανούς εγκρίνει τους χειρισμούς του Τραμπ για τη μείωση του κόστους διαβίωσης.

Επίσης, μόνο το 62% των Ρεπουμπλικάνων εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος χειρίζεται την κατάσταση στο Ιράν ενώ το 28% διαφωνεί. Η συντριπτική πλειοψηφία των Δημοκρατικών τον αποδοκιμάζει, όπως και τα δύο τρίτα των ανεξάρτητων ψηφοφόρων. Συνολικά, μόνο ένας στους τέσσερις –και περίπου οι μισοί Ρεπουμπλικάνοι– λένε ότι η ανάληψη στρατιωτικής δράσης στο Ιράν άξιζε τον κόπο.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε διαδικτυακά σε δείγμα 1.271 ενηλίκων απ’ όλη τη χώρα. Το περιθώριο λάθους ανέρχεται στις συν/πλην τρεις μονάδες για το σύνολο των ερωτηθέντων και στις 5 μονάδες για την ομάδα των Ρεπουμπλικάνων.