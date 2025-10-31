ΗΠΑ: Στο «παρά πέντε» απετράπη από το FBI τρομοκρατική επίθεση στο Μίσιγκαν

Νέα «πιθανή τρομοκρατική επίθεση» απετράπη στις ΗΠΑ που σύμφωνα με επικεφαλής του FBI σχεδιάστηκε για το Σαββατοκύριακο του Χάλογουιν στην Πολιτεία του Μίσιγκαν.

«Σήμερα το πρωί, το FBI απέτρεψε πιθανή τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβε αρκετά άτομα στο Μίσιγκαν ως ύποπτα για τον σχεδιασμό μιας βίαιης επίθεσης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Χάλογουιν», έγραψε ο Κας Πατέλ στην πλατφόρμα Χ ενώ ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας ανέφερε ότι περισσότερα στοιχεία θα δημοσιοποιούν αργότερα.

Σε δημοσίευσή της στο Facebook, η αστυνομία του Ντίαρμπορν δήλωσε ότι το FBI προχώρησε σε συλλήψεις νωρίς σήμερα το πρωί σε αυτή την πόλη στα προάστια του Ντιτρόιτ, δηλώνοντας:

«Πρέπει να καθησυχάσουμε τους κατοίκους της πόλης μας: δεν υπάρχει επί του παρόντος καμιά απειλή για τον πληθυσμό».