Συναγερμός έστην κομητεία Κάσγουελ της Βόρειας Καρολίνας μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κατοικία.
Σύμφωνα με το Fox News και πρώτες ανεπιβεβαίωτες αναφορές, υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, ωστόσο τίποτα δεν είναι ακόμα σίγουρο, καθώς οι τοπικές αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημο απολογισμό.
Το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας (SBI) βρίσκεται στο σημείο, ενώ παραμένουν παντελώς άγνωστα τα στοιχεία του δράστη, η κατάσταση των εμπλεκομένων, αλλά και τα αίτια της επίθεσης.
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