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ΗΠΑ: Συναγερμός για πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές πολλούς νεκρούς

Συναγερμός στις ΗΠΑ μετά από μαζικούς πυροβολισμούς στην κομητεία Κάσγουελ της Βόρειας Καρολίνας. Αρκετοί οι νεκροί έξω από σπίτι.

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αστυνομία
Αστυνομία στις ΗΠΑ | Shutterstock
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Συναγερμός έστην κομητεία Κάσγουελ της Βόρειας Καρολίνας μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κατοικία.

Σύμφωνα με το Fox News και πρώτες ανεπιβεβαίωτες αναφορές, υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, ωστόσο τίποτα δεν είναι ακόμα σίγουρο, καθώς οι τοπικές αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημο απολογισμό.

Το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας (SBI) βρίσκεται στο σημείο, ενώ παραμένουν παντελώς άγνωστα τα στοιχεία του δράστη, η κατάσταση των εμπλεκομένων, αλλά και τα αίτια της επίθεσης.

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