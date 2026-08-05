Συναγερμός έστην κομητεία Κάσγουελ της Βόρειας Καρολίνας μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κατοικία.

BREAKING: Multiple people dead, 1 person hospitalized in Prospect Hills, North Carolina, Caswell County official says pic.twitter.com/bSak1K6gPv — Fox News (@FoxNews) August 5, 2026

Σύμφωνα με το Fox News και πρώτες ανεπιβεβαίωτες αναφορές, υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, ωστόσο τίποτα δεν είναι ακόμα σίγουρο, καθώς οι τοπικές αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημο απολογισμό.

Το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας (SBI) βρίσκεται στο σημείο, ενώ παραμένουν παντελώς άγνωστα τα στοιχεία του δράστη, η κατάσταση των εμπλεκομένων, αλλά και τα αίτια της επίθεσης.