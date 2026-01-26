ΗΠΑ: Συνετρίβη ιδιωτικό αεροσκάφος με 8 επιβαίνοντες

Ένα ιδιωτικό επιχειρηματικό τζετ με οκτώ επιβαίνοντες συνετρίβη κατά την απογείωση στο Μπάνγκορ του Μέιν το βράδυ της Κυριακής, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Το μικρό αεροσκάφος βρισκόταν στη φάση της απογείωσης από αεροδρόμιο της πολιτείας Μέιν ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), χωρίς να είναι μέχρι στιγμής σαφής η τύχη των επιβαινόντων αλλά ούτε και ποιοι ήταν.

Η συντριβή του δικινητήριου Bombardier Challenger 600 στο διεθνές αεροδρόμιο της Μπάνγκορ όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ έγινε περί τις 19:45 (τοπική ώρα), διευκρίνισε η FAA, προσθέτοντας πως ετοιμάζεται να διενεργήσει έρευνα σε συνεργασία με τη συναρμόδια υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB).

Κυβερνητικός αξιωματούχος ενήμερος σχετικά δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, που ήταν γεμάτο καύσιμα για την πτήση, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.

Στο αεροδρόμιο έπεφτε μικρή ποσότητα χιονιού πριν από τη συντριβή, κατά μετεωρολογικά δελτία, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν κάνει γνωστό αν οι καιρικές συνθήκες διαδραμάτισαν ρόλο.

Για το μεγαλύτερο μέρος της πολιτείας Μέιν, συμπεριλαμβανομένης της Μπάνγκορ, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της, ίσχυε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για θύελλα.

Το αεροσκάφος είχε φθάσει στη Μέιν από το Τέξας, σύμφωνα με την πηγή του Ρόιτερς στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η εταιρία που είναι καταχωρισμένη ως ιδιοκτήτρια του business jet έχει την ίδια διεύθυνση με γραφείο δικηγόρων, των Άρνολντ & Ίτκιν.

Σύμφωνα με τα αρχεία της FAA, το αεροσκάφος είχε τεθεί σε υπηρεσία τον Απρίλιο του 2020.