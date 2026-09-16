Συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη (16/09), στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, το ελικόπτερο κάλυπτε τροχαίο τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Ελλάδας) πάνω από τη συνοικία Τσάτσγουορθ, μεταδίδοντας πλάνα από τον τόπο όπου συγκρούστηκαν SUV με λεωφορείο.

Στο ίδιο το δυστύχημα, όπου συγκρούστηκε ένα SUV με λεωφορείο, έχασαν τις ζωές τους τρία άτομα και τραυματίστηκαν πολλοί ακόμα.

Ρεπόρτερ επιτόπου είπαν πως είδαν το ελικόπτερο να συντρίβεται στο έδαφος και να παίρνει φωτιά περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο από το σημείο όπου έγινε το τροχαίο. Πλάνα από τον αέρα, που τράβηξαν άλλα ελικόπτερα στην περιοχή, εικονίζουν το κουφάρι με την ουρά και την έλικα να έχουν παραμορφωθεί και στις φλόγες.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας από τους οποίους φαίνεται πως βρισκόταν στο έδαφος, και άλλος ένας διακομίστηκε σε νοσοκομείο τραυματισμένος.

Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματία.

Κατά κανόνα, στα ελικόπτερα που χρησιμοποιούν αμερικανικοί τηλεοπτικοί σταθμοί επιβαίνουν δυο άνθρωποι: ο χειριστής και δημοσιογράφος-εικονολήπτης.

Δεν έγινε αμέσως γνωστό σε ποιο τηλεοπτικό δίκτυο ανήκε το ελικόπτερο. Ο τοπικός σταθμός NBC4, που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του NBC News, ανέφερε ωστόσο ότι έχασε την επαφή με ομάδα του.

Τα μέσα ενημέρωσης στο Λος Άντζελες, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο των ΗΠΑ, επιδίδονται σε σκληρό ανταγωνισμό. Πολλά χρησιμοποιούν ελικόπτερα, ενώ οι αιθέρες της μεγαλούπολης είναι ήδη γεμάτοι αεροσκάφη, για να καλύπτουν πυρκαγιές, καταδιώξεις οχημάτων και διάφορες άλλες ειδήσεις.

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι η υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) και η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), διενεργούν έρευνα για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου.