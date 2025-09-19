ΗΠΑ: Ταυτοποίησαν τα λείψανα εξαφανισμένης γυναίκας 49 χρόνια μετά - Η λεπτομέρεια που αποκαλύφθηκε δεκαετίες μετά

Η Βάλερι Ναγκλ επί δεκαετίες αναρωτιούνταν τι συνέβη στην μεγαλύτερη αδελφή της, η οποία εθεάθη για τελευταία φορά στο Όρεγκον των ΗΠΑ το 1974. Έψαχνε σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων με περιπτώσεις αγνώστων προσώπων, αναζητώντας την, ενώ έστειλε δείγμα DNA σε δημοφιλή ιστότοπο γενεαλογίας, με την ελπίδα να βρεθεί αντιστοιχία.

Όπως όμως αναφέρει το Associated Press, όλα αυτά άλλαξαν τον Ιούνιο, όταν οι αρχές του Όρεγκον κάλεσαν την Nagle «ξαφνικά» για να της ζητήσουν να συγκρίνει το DNA της με μια ανεξιχνίαστη υπόθεση γνωστή ως «Swamp Mountain Jane Doe», όπως είπε η ίδια.

Το DNA της Ναγκλ τελικά βοήθησε να επιβεβαιωθεί ότι τα λείψανα μιας γυναίκας που βρέθηκαν κοντά σε ένα ορεινό ρέμα στις Κεντρικές Κασκάδες του Όρεγκον το 1976 ήταν της αδελφής της, Μάριον Βινέττα Νάγκλ ΜακΓουότερ.

Η αστυνομία του Όρεγκον δημοσίευσε την είδηση αυτή την εβδομάδα, μετά την ταυτοποίηση των λειψάνων τον Ιούνιο.

«Ήμουν πολύ έκπληκτη που με κάλεσαν», είπε η 62χρονη Ναγκλ που ζει στο Σιάτλ, μιλώντας στο Associated Press. Ήταν 11 ετών όταν η αδελφή της εξαφανίστηκε. «Ήμουν πραγματικά χαρούμενη που με βρήκαν μέσω του DNA».

Η ΜακΓουότερ εθεάθη για τελευταία φορά σε ένα εμπορικό κέντρο στο προάστιο Τίγκαρντ του Πόρτλαντ, όταν ήταν 21 ετών.

Ήταν η μεγαλύτερη από πέντε αδέλφια, ενώ η Ναγκλ ήταν η μικρότερη. Η μητέρα τους ήταν ιθαγενής της Αλάσκας από το λαό των Αχτνά Αθαμπάσκαν, είπε η Νάγκλ και η μεγάλη της αδελφή είχε πάρει το όνομά της από μια θεία που πέθανε σε οικοτροφείο για ιθαγενή παιδιά στην Αλάσκα το 1940.

Η Ναγκλ που ζούσε στη Νέα Υόρκη με τους γονείς της και έναν από τους αδελφούς της την εποχή της εξαφάνισης της αδελφής της, είπε ότι η μητέρα της μπορεί να επικοινώνησε με τις αρχές, αλλά δεν ήταν σίγουρη για το ακριβές μέγεθος των προσπαθειών που κατέβαλαν οι γονείς της για να βρουν την αδελφή της.

«Θέλω να πω, υπήρξαν προσπάθειες αναζήτησης, αλλά ήταν περιορισμένες», είπε. «Δεν είχαμε πολλά στοιχεία για να προχωρήσουμε», συμπλήρωσε.

ΗΠΑ: Η λεπτομέρεια που αποκάλυψε η θεία της εξαφανισμένης 20 χρόνια μετά

Η Βάλερι Ναγκλ γνωρίζει ότι η αδελφή της είχε έρθει από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον με σχέδια να συνεχίσει για το Σιάτλ και τελικά την Αλάσκα, όταν τηλεφώνησε σε μια θεία της που ζούσε κοντά στο εμπορικό κέντρο Tigard για να την πάρει με το αυτοκίνητο τον Οκτώβριο του 1974, αλλά η θεία δεν κατάφερε να την συναντήσει, είπε η Ναγκλ.

Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, η θεία μοιράστηκε μια άλλη λεπτομέρεια με τη Ναγκλ: Όταν η ΜακΓουότερ της τηλεφώνησε εκείνη την ημέρα, της είπε ότι ένας άνδρας σε ένα λευκό φορτηγάκι είχε προσφερθεί να την πάει κάπου. Δεν ήταν σαφές γιατί η θεία της περίμενε τόσο καιρό για να μοιραστεί αυτή την πληροφορία.

Η Βάλερι Ναγκλ είπε ότι όταν έμαθε αυτό το κομμάτι του παζλ, «άρχισε να ψάχνει πιο σοβαρά», μεταξύ άλλων ελέγχοντας βάσεις δεδομένων με υποθέσεις αγνώστων προσώπων. «Θυμάμαι ότι πέρασα πολύ χρόνο σε αυτές τις σελίδες, απλά "σκρολάροντας" και προσπαθώντας να βρω κάτι», είπε.

Το 2010, ένα δείγμα οστών από τα λείψανα της ΜακΓουότερ στάλθηκε στο Κέντρο Ανθρώπινης Ταυτοποίησης του Πανεπιστημίου του Βόρειου Τέξας και δημιουργήθηκε ένα προφίλ στην εθνική βάση δεδομένων αγνοουμένων NamUs, σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας.

Ένα επιπλέον δείγμα οστών υποβλήθηκε για εξαγωγή DNA το 2020, επιτρέποντας τη δημιουργία ενός μοναδικού προφίλ γενετικών δεικτών.

Το 2023, η Nagle έκανε ένα τεστ DNA όταν εγγράφηκε στην Ancestry, μία εταιρία γενεαλογίας με βάση δεδομένων DNA, ελπίζοντας ότι θα της έδινε κάποιο στοιχείο για την αδελφή της, είπε.

Ωστόσο, η σημαντική ανακάλυψη έγινε τον Απρίλιο, όταν ένας εξάδελφος πρώτου βαθμού ανέβασε το γενετικό του προφίλ στο FamilyTreeDNA, μια άλλη εταιρία γενεαλογίας με βάση δεδομένων DNA, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Πολιτείας του Όρεγκον, Jolene Kelley, σε ένα email την Πέμπτη.

Αυτό επέτρεψε στους γενεαλόγους να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα του οικογενειακού δέντρου της ΜακΓουότερ και τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η Ναγκλ ήταν ένα επιζών μέλος της οικογένειας.

«Αυτή η υπόθεση παρέμενε ανεξιχνίαστη για 49 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι μέλη της οικογένειας έζησαν και πέθαναν χωρίς να μάθουν ποτέ τι συνέβη στην αγαπημένη τους που είχε εξαφανιστεί», δήλωσε η κρατική ιατροδικαστική ανθρωπολόγος Hailey Collord-Stalder, προσθέτοντας ότι η McWhorter «πιθανότατα δεν εξαφανίστηκε οικειοθελώς».

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λιν εργάζεται για να προσδιορίσει τις συνθήκες του θανάτου της ΜακΓουότερ, σύμφωνα με την κρατική αστυνομία. Για τη Ναγκλ, ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ έχει λυθεί. «Ποτέ δεν την ξέχασα», είπε.